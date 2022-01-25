В Новосибирске собирают деньги для 4 детей, оставшихся без родителей

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В Новосибирске 4 детей остались без родителей. Школа собирает им деньги.

В Новосибирске родительский комитет школы №146 собирает деньги ученикам, которые лишились обоих родителей. Об этом Сиб.фм рассказал отец одного из учащихся школы.

«В семье четверо детей. Два года назад умерла мама, сегодня умер папа», – написал Евгений Пятковский.

Мужчина рассказал, что в школе №146 в Новосибирске сразу 4 детей стали сиротами. Младшему из детей исполнилось 7 лет. Два года назад у детей умерла мать, а сегодня стало известно о смерти отца. Пока дети находятся у бабушки с дедушкой, однако вскоре их могут отобрать у родственников и отдать в детдом.

По словам мужчины, несмотря на наличие собственного жилья и относительно молодой возраст бабушки с дедушкой – им по 65 лет – органы опеки не отдадут детей родственникам.

Сейчас родительский комитет нескольких классов организовал сбор средств для семьи.