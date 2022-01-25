В Новосибирской области с 1 февраля изменят номер единой регистратуры

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С 1 февраля 2022 года по привычному новосибирцам номеру 124 в регистратуру будет не дозвониться.

В Новосибирской области с 1 февраля текущего года меняют номер телефона единой регистратуры. Номер 124 перестанет действовать в тот же день, сообщили в правительстве региона.

Жители Новосибирской области могли записаться на прием к врачу в единой регистратуре по номеру 124. С 1 февраля текущего года номер изменится на одну цифру – теперь звонить можно будет по телефону 122. Кроме того, по этому номеру можно будет оформить вызов врача на дом.

На портале Госуслуг по-прежнему остается доступной функции записи на прием к врачу или вызову медицинского работника на дом.

Ранее Сиб.фм писал, ученый Седых спрогнозировал всплеск «омикрона» в Новосибирской области в феврале.