В селе под Новосибирском пьяный мужчина убил знакомого

Фото СУ СКР по Новосибирской области

31-летний житель Новосибирской области во время пьяной ссоры ударил своего знакомого ножом в шею.

В Новосибирской области завершено расследование дела в отношении 31-летнего мужчины, который убил своего знакомого. Будучи пьяным, он поругался со своим знакомым и нанёс ему несколько ножевых ранений в шею. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

«В ночь с 13 на 14 ноября 2021 года в доме по улице Луговая в селе Нагорное Куйбышевского района Новосибирской области компания местных жителей распивала спиртные напитки. Между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой на почве личных неприязненных отношений обвиняемый взял в сенях дома нож и, выйдя в ограду жилища, нанёс им не менее двух ударов в шею потерпевшего», – рассказали в СК.

Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь, однако он умер от полученных ран. На место преступления также прибыли сотрудники полиции, они задержали нападавшего и заключили под стражу на время расследования.

В отношении него было заведено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Свою вину мужчина признал лишь частично. На данный момент уголовное дело направили в суд с утверждённым обвинительным заключением. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в начале января в Новосибирске парень с ножом убил девушку у лифта.