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Все симптомы «омикрона»: пациенты с «омикроном» перечислили главные признаки заболевания COVID-19

Фото Все симптомы «омикрона»: пациенты с «омикроном» перечислили главные признаки заболевания COVID-19
Фото Все симптомы «омикрона»: пациенты с «омикроном» перечислили главные признаки заболевания COVID-19

Фото: Сиб.фм

Специалисты установили основной перечень симптомов заражения новым штаммом «омикрон». Среди них головная боль, слабость, температура выше 38° С, насморк и кашель. У детей может появиться сыпь на теле, ещё один типичный симптом – «колючее» першение в горле. Кроме того, медицинские работники за рубежом отметили у заболевших «туман в голове», что говорит о том, что «омикрон» может влиять и на мозг.

Отличительным признаком нового штамма «омикрон» стало царапающее ощущение в горле.

«Пациент сообщил, что испытывает не совсем боль в горле – скорее першение, царапанье. Он назвал это чувство «колючим», – сообщала председатель Южноафриканской медицинской ассоциации Анжелика Кутзи.

Фото Все симптомы «омикрона»: пациенты с «омикроном» перечислили главные признаки заболевания COVID-19 2

А специалисты из США сообщали, что у заболевших может наблюдаться «мозговой туман» – вялое, расплывчатое и нечёткое мышление. По мнению врачей, «омикрон»-штамм может влиять на мозг.

Врачи и вирусологи из России уже официально назвали симптомы «омикрона».

Фото Все симптомы «омикрона»: пациенты с «омикроном» перечислили главные признаки заболевания COVID-19 3

«Симптомы больше похожи на те, которые бывают при известных нам сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38 градусов Цельсия, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания, – предупреждает Роспотребнадзор. – В отличие от симптомов, вызываемых «дельта»-штаммом, при заражении «омикроном» сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения».

Фото Все симптомы «омикрона»: пациенты с «омикроном» перечислили главные признаки заболевания COVID-19 4

Заболевание протекает почти без кашля, но бывает и с ним. Самые необычные симптомы для прошлых штаммов коронавируса – жидкие выделения из носа, частое чихание, говорил вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

Напомним, что по данным Роспотребнадзора, новая мутация COVID-19 в 7 раз заразнее прежних вариантов вируса.

Фото Все симптомы «омикрона»: пациенты с «омикроном» перечислили главные признаки заболевания COVID-19 5

Также «омикрон» имеет очень короткий инкубационный период, человек становится переносчиком заболевания уже через сутки после инфицирования.

Специалисты предполагали, что существующие вакцины могут быть неэффективными против нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. В «омикроне» обнаружены 32 мутации в короне.

Фото Все симптомы «омикрона»: пациенты с «омикроном» перечислили главные признаки заболевания COVID-19 6

Мутировавшие шипы спайк-белка помогают коронавирусу проникать через мембрану клетки человека, где начинается его размножение. На спайк-белок нацелены все существующие вакцины.

Несмотря на высокий риск заболеваемости, специалисты уверены, что заболевание будет протекать как сезонная респираторная инфекция.

Фото Все симптомы «омикрона»: пациенты с «омикроном» перечислили главные признаки заболевания COVID-19 7

Ранее Сиб.фм писал о том, что учёный рассказал, кто не умрёт от COVID-19. Пять опасных симптомов «омикрона» у детей и взрослых, при которых нужно вызывать скорую, а также какая вакцина – «Спутник V» или «Спутник Лайт» – защитит от штамма «омикрон».

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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