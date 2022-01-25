Все симптомы «омикрона»: пациенты с «омикроном» перечислили главные признаки заболевания COVID-19

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Специалисты установили основной перечень симптомов заражения новым штаммом «омикрон». Среди них головная боль, слабость, температура выше 38° С, насморк и кашель. У детей может появиться сыпь на теле, ещё один типичный симптом – «колючее» першение в горле. Кроме того, медицинские работники за рубежом отметили у заболевших «туман в голове», что говорит о том, что «омикрон» может влиять и на мозг.

Отличительным признаком нового штамма «омикрон» стало царапающее ощущение в горле.

«Пациент сообщил, что испытывает не совсем боль в горле – скорее першение, царапанье. Он назвал это чувство «колючим», – сообщала председатель Южноафриканской медицинской ассоциации Анжелика Кутзи.

А специалисты из США сообщали, что у заболевших может наблюдаться «мозговой туман» – вялое, расплывчатое и нечёткое мышление. По мнению врачей, «омикрон»-штамм может влиять на мозг.

Врачи и вирусологи из России уже официально назвали симптомы «омикрона».

«Симптомы больше похожи на те, которые бывают при известных нам сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38 градусов Цельсия, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания, – предупреждает Роспотребнадзор. – В отличие от симптомов, вызываемых «дельта»-штаммом, при заражении «омикроном» сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения».

Заболевание протекает почти без кашля, но бывает и с ним. Самые необычные симптомы для прошлых штаммов коронавируса – жидкие выделения из носа, частое чихание, говорил вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

Напомним, что по данным Роспотребнадзора, новая мутация COVID-19 в 7 раз заразнее прежних вариантов вируса.

Также «омикрон» имеет очень короткий инкубационный период, человек становится переносчиком заболевания уже через сутки после инфицирования.

Специалисты предполагали, что существующие вакцины могут быть неэффективными против нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. В «омикроне» обнаружены 32 мутации в короне.

Мутировавшие шипы спайк-белка помогают коронавирусу проникать через мембрану клетки человека, где начинается его размножение. На спайк-белок нацелены все существующие вакцины.

Несмотря на высокий риск заболеваемости, специалисты уверены, что заболевание будет протекать как сезонная респираторная инфекция.

Ранее Сиб.фм писал о том, что учёный рассказал, кто не умрёт от COVID-19. Пять опасных симптомов «омикрона» у детей и взрослых, при которых нужно вызывать скорую, а также какая вакцина – «Спутник V» или «Спутник Лайт» – защитит от штамма «омикрон».