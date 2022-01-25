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ВТБ отказывается от бумажных закладных при оформлении ипотеки

Фото ВТБ отказывается от бумажных закладных при оформлении ипотеки
Фото ВТБ отказывается от бумажных закладных при оформлении ипотеки

Фото pixabay.com

ВТБ при поддержке ДОМ.РФ реализует сервис выдачи электронных закладных при оформлении ипотеки. Услуга позволит перевести кредитную сделку полностью в цифровой формат, без необходимости посещения клиентом офисов Росреестра и МФЦ. Реализация технологии завершится до конца второго квартала и будет доступна во всех регионах присутствия банка.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, в рамках ипотечной сделки банк сформирует для клиента необходимый пакет документов, который будет включать закладную в цифровом виде. Документы будут подписаны электронной подписью участников сделки и банка. Сотрудники направят их в Росреестр, который проведёт регистрацию ипотеки и внесёт сведения об электронной закладной. На финальном этапе она передаётся в ВТБ Специализированный депозитарий для хранения. Технологический партнёр банка по выпуску цифровых закладных – экосистема недвижимости «Метр квадратный».

После погашения ипотечного кредита банк без участия клиента снимает обременение с объекта недвижимости в Росреестре. Далее клиент сможет без ограничения распоряжаться недвижимостью.

«Стратегическая задача ВТБ – обеспечить максимальную доступность своих продуктов и услуг в цифровом формате, включая сервисы для получения и обслуживания ипотечного кредита. Важным этапом стал переход на работу с электронными закладными. С момента запуска проекта в июле прошлого года мы уже выпустили около 8 тысяч таких закладных. Проект позволяет значительно упростить процесс оформления залога для заёмщика, потому что исключает необходимость использования бумажного документа и посещения клиентом МФЦ как при получении ипотеки, так и на этапе её полного погашения. Снятие обременения в Росреестре в этом случае происходит дистанционно, без участия заёмщика», – прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

«ДОМ.РФ активно внедряет цифровые процессы на ипотечном рынке. В декабре 2021 года вместе с Росреестром мы обеспечили выдачу первой в России электронной закладной с использованием технологии распределённых реестров. С ВТБ мы смогли совместно отработать процессы, устранить недочёты и сформировать эффективную модель выдачи электронных закладных, которая позволяет банку отказаться от выпуска «бумажных» закладных. Эта работа нацелена и на создание удобного цифрового рынка для всех его участников и на увеличение объёмов секьюритизации, которая позволяет банкам наращивать объёмы жилищного кредитования», – отметил управляющий директор по цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Ранее ВТБ выступил с инициативой создания на государственном уровне единого суперсервиса для онлайн-решения вопросов с недвижимостью. Новая платформа может в режиме «одного окна» предложить профессиональным участникам рынка и физическим лицам объединить все ситуации, связанные с поиском квартиры или дома, проведением сделки, подбором ипотеки, жилищным обслуживанием, оплатой налогов и т.д. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках форума «Финополис».

По его словам, реализация этого проекта невозможна без развития онлайн-ипотеки. В ВТБ доля онлайн-заявок на получение ипотеки превысила 60 % от их общего числа, сделки с электронной регистрацией занимают 64 %, а в 2022 году банк увеличит этот показатель до 90 %.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам 2021 года банк выдал рекордный объём ипотеки: клиенты оформили свыше 347 тысяч кредитов на 1,2 трлн рублей. Прирост к 2020 году составил 28 %.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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