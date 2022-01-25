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Жительница Новосибирска устроила погром в букмекерской конторе

Фото Жительница Новосибирска устроила погром в букмекерской конторе
Фото Жительница Новосибирска устроила погром в букмекерской конторе

Pixabay.com

Девушка разгромила букмекерскую контору в Новосибирске из-за долгов парня.

В Октябрьском районе Новосибирска девушка устроила погром в букмекерской конторе «1хСтавки». Видеозапись инцидента появилось в соцсетях.

Жительница Новосибирска разгромила автомат с азартными онлайн-играми в букмекерской конторе на улице Бориса Богаткова 201/1 в Октябрьском районе. Видеозапись инцидента сделал знакомый девушки и опубликовал ее в TikTok, затем она появилась в группе «Типичный Октябрьский» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как девушка ходит по залу и кидает неопознанные предметы в игровые аппараты, раскидывает стулья в помещении.

Героиня ролика Милена рассказала, что ее молодой часто ходил в этот клуб и проигрывал там внушительные суммы. Вернуть проигранные деньги невозможно, поэтому Милена решила сделать так, чтобы ее парня внесли в черный список и не подпускали к автоматам.

«Пришлось действовать. Мне за это ничего не было», – цитирует слова сибирячки «Газета.ру».

В МВД России по Новосибирской области отметили, что представители букмекерской конторы в полицию не обращались.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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