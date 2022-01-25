Жительницы Новосибирска рассказали о проблемах ухода в декрет

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7 % жительниц Новосибирска не испытывали проблем на работе после родов, так как у них в декретные отпуска уходили мужья.

Жительницы Новосибирской области рассказали о том, почему боятся уходить в декрет. Чаще всего женщины боятся потерять работу или опыт. Это следует из данных исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».

В опросе приняли участие 1 680 россиянок, включая жительниц Новосибирской области. Большая часть респонденток – 74 % – не боятся лишиться работы из-за декретного отпуска. Однако остальные – 26 % опрошенных – считают, что решение завести детей скажется на карьере. Работающие женщины рассказали, с чем связаны их страхи.

Так, 50 % опрошенных боятся, что их положение станет нестабильным в период родов и отпуска по уходу за ребёнком. Около 24 % женщин считают, что потеряют хороший доход, ещё 7 % – переживают за утрату опыта или квалификации. Ещё 5 % уверены, что их могут заменить более перспективными сотрудниками. 4 % считают, что ребёнок разрушит их карьеру, и 2 % – что из-за него возникнут проблемы с начальством.

«Таким образом, абсолютное большинство опрошенных сильнее всего боятся проблем с деньгами. Это связано с тем, что у декретных выплат есть "потолок": в 2022 году за 140 дней отпуска можно рассчитывать максимум на 360 164 рубля. При зарплате выше 75 000 в месяц женщина будет нести финансовые потери», – следует из результатов исследования.

Также среди опрошенных были женщины, которые уже побывали в декретном отпуске. Каждая третья столкнулась со сложностями по возвращении на работу, ещё 15 % пришлось искать новое рабочее место, 9 % – действительно потеряли часть дохода, 5 % – были вынуждены уволиться по семейным обстоятельствам.

После родов часть респонденток столкнулись и с другими проблемами. Например, у 6 % не получилось полностью пробыть в декрете, им пришлось вернуться на работу сразу после родов. Ещё 3 % опрошенных переучивались и осваивали новые навыки. У 7 % рожениц не было проблем с работой, так как за них в декрет уходили мужья.