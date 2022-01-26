Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика

Число пользователей дистанционных сервисов Новикомбанка выросло в два раза

Фото Число пользователей дистанционных сервисов Новикомбанка выросло в два раза
Фото Число пользователей дистанционных сервисов Новикомбанка выросло в два раза

Фото предоставлено Новикомбанком

По итогам 2021 года прирост клиентов, подключённых к дистанционному банковскому обслуживанию Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, составил 90 %. Такая динамика обусловлена активным развитием дистанционных каналов обслуживания банка и возрастанием спроса на ДБО в период пандемии.

Рост количества входов в систему ДБО Новикомбанка уникальных клиентов – пользователей, которые впервые за сутки посетили интернет-банк и мобильное приложение – в целом за 12 месяцев составил 160,5 %, что свидетельствует о росте популярности ресурсов банка.

Новикомбанк постоянно работает над улучшением интерфейса и расширяет диапазон операций, доступных в онлайн-режиме. Благодаря этому интернет-банк и мобильное приложение Новикомбанка, по мнению пользователей, обладают понятным и удобным сервисом для управления личными финансами. С их помощью клиенты могут из любой точки мира, где есть интернет, оперативно получать информацию по счетам, кредитам и вкладам; открывать и пополнять вклады; оплачивать различные услуги, включая ЖКХ и сотовую связь; оплачивать налоги и штрафы; совершать переводы средств; погашать кредиты; отслеживать платежи и переводы и т.д.

В 2021 году мобильное приложение банка стало доступно в официальном магазине приложений AppGallery, которым пользуются владельцы смартфонов Huawei и Honor, что также не могло не отразиться на расширении аудитории онлайн-сервисов Новикомбанка.

Популяризация цифровизации и финансовой грамотности клиентов занимает значительное место в розничном направлении деятельности Новикомбанка. Например, в рамках акции «Оплати по MAKSимуму», организованной в июле прошлого года, банк вручил новые смартфоны клиентам, совершившим наибольшее количество платежей и переводов в интернет-банке и мобильном приложении.

На рост популярности дистанционного обслуживания Новикомбанка оказал влияние и общий тренд – в условиях пандемии активность цифровых каналов у клиентов банка значительно выросла. Аналитики финансовой организации отмечают, что резкий спрос на услуги ДБО возник в 2020 году и сохранился в 2021-м. Несмотря на то что Новикомбанк предлагает офлайн-обслуживание с соблюдением всех мер безопасности, сами клиенты предпочитают по возможности избегать публичных мест и пользоваться мобильным банком и приложениями.

«Мы видим, что клиенты Новикомбанка активно используют сервисы, которые позволяют им решать ежедневные задачи быстрее и проще. Но одновременно с этим мы чётко понимаем, что рост популярности дистанционного обслуживания требует его непрерывного совершенствования и насыщения новым функционалом. Этому вопросу в банке уделяется большое внимание», – прокомментировал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

В 2021 году Новикомбанк принял участие в ежегодном исследовании мобильных банков digital-агентства Go Mobile и вошёл в топ-15 итогового рейтинга «Лучшее мобильное приложение» по функционалу и пользовательскому опыту.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

дистанционные сервисы
Новикомбанк
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21505
Россияне получат по 12 200 рублей от соцзащиты 23 января 2022 года
10084
Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла
9839
Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира
9352
В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»
8169
Академик РАН предложил лечить «омикрон» водкой
6946
Два выходных после ревакцинации в январе 2022 года: кому положено, как получить – разъяснение юриста
6882
Россиянка умерла от COVID-19 после вакцинации новосибирской «ЭпиВакКороной»