«Аромат ответственности»: названы любимый парфюм, марка часов и напиток президента Путина

Фото kremlin.ru

Артист и блогер Станислав Садальский утверждает, что любимый парфюм президента РФ Владимира Путина это Hugh Parsons Traditional. Ранее СМИ рассказывали, что Путин предпочитает немецкое пиво Radeberger и швейцарские часы Leman.

Парфюмер Татьяна Кирилловская утверждает, что любимым парфюмом президента РФ Владимира Путина является Hugh Parsons Traditional (группы цитрусовые фужерные), который производит её компания. Об этом опубликовал пост в своём Instagram Станислав Садальский. Якобы известный парфюмер называет этот запах «ароматом ответственности».

«Любимый аромат Путина официально никогда не назывался, но парфюмер (Татьяна Кирилловская) утверждает, что наш вождь пользуется этим, что на фото). Кирилловская называет этот запах ароматом ответственности», – сообщает Станислав Садальский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal)



Официальных подтверждений, что президент любит именно этот парфюм, не последовало.

Ранее СМИ отмечали другие предпочтения Владимира Путина. Принято считать, что он любит немецкое пиво Radeberger – светлый лагер низового брожения.

«Путин в 2002 году шутливо заявил: «Я всё могу выпить». Однако, по данным СМИ, президент предпочитает чай, а не кофе. Как-то лидеру России задали вопрос о содержимом его кружки. Оказалось, что глава государства пил заваренные травы с Алтая. Любимым видом пива главы страны является радебергское. Даже Ангела Меркель отправляла российскому коллеге в подарок этот напиток», – пишет сайт «ПолитЭксперт».

Швейцарские часы серии Leman называют «часами Путина».

«В сентябре 2009 года на заводе в Туле слесарь обратился к Путину с просьбой о подарке. «Часы можно?» – цитирует газета «Коммерсантъ». Путин, опешив, снял часы с руки и отдал рабочему. Это были Blancpain Leman Aqualung. «Я недавно подарил точно такие же одному мальчику, сыну пастуха в Тыве, – передаёт «Коммерсантъ» слова президента. – И опять купил. Они мне очень нравятся». Сейчас у президента другая модель того же бренда. Появлялся он и в часах других производителей – Patek Philippe, IWC», – рассказывает РБК.

По данным издания, Путин носил часы Blancpain, Leman Chronographe Flyback Grande Date ref. 2885 по цене 10-11 тысяч долларов.

Напомним, какими были доходы Владимира Путина по итогам 1019 года.