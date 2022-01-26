Астролог Эбрагими Мехди дал прогноз богатства на 2022 год - резкий рост доходов ждёт три знака зодиака

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Победитель третьего сезона «Битвы Экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа сделал прогноз на 2022 год. В своём астрологическом прогнозе ясновидящий назвал три зодиакальных знака, которые разбогатеют в этом году.

По словам экстрасенса, в наступившем году денежная удача ждет Овнов, Тельцов и Дев. Однако этим зодиакальным знакам предстоит пройти через серьёзные испытания.

Овны смогут стать богатыми с помощью работы и кропотливого труда. У зодиакального знака есть шанс покорить карьерную вершину. Все финансовые вопросы смогут легко решиться, но Овнам предстоит отказаться от лишних растрат и начать экономить. Также Мехди рекомендует Овнам изменить своё отношение к деньгам и начать откладывать.

Тельцы в 2022 году смогут обрести «нового себя» и раскрыть свой потенциал. В денежном плане для этого знака зодиака год будет достаточно щедрым, однако важно грамотно распределять заработанные средства.

Астролог предупреждает, что как бы удачно не шли дела, нужно держать руку на пульсе и не поворачиваться к Тигру спиной. Иначе Телец может потерять все, что получилось заработать.

Также успехи в финансовом положении ожидают Дев. Новый год станет лучшим временем для перемен. Тигр будет особенно благосклонен летом. Для знака зодиака 2022 год будет щедрым на дорогие подарки и покупки. Однако вместе с финансовым благополучием придут испытания. Девам нужно будет проявить характер, чтобы со всем справиться. Мехди советует не равняться на кого-либо.

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