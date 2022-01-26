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экономика

Аудитория крупнейшего экономического телеграм-канала России превысила 300 тысяч человек

Фото Аудитория крупнейшего экономического телеграм-канала России превысила 300 тысяч человек
Фото Аудитория крупнейшего экономического телеграм-канала России превысила 300 тысяч человек

Фото pixabay.com

Количество подписчиков телеграм-канала «ВТБ Мои Инвестиции» превысило отметку в 300 тысяч человек. Сегодня это самый крупный канал России в категории «Экономика», по данным Telegram Analytics. Средний охват одного поста – 80 тысяч просмотров.

Популярность каналу обеспечивают профессиональная аналитика по рынку ценных бумаг от команды ВТБ Капитал Инвестиции, обзоры трендов и основных событий, оказывающих влияние на котировки, инвестиционные идеи и подборки наиболее перспективных бумаг, как на российском, так и на международных рынках.

«ВТБ Мои Инвестиции» – это официальный канал ВТБ Капитал Инвестиции, бизнеса, который занимает лидирующие позиции на рынке управления капиталом в России. Сегодня под управлением ВТБ Капитал Инвестиции – 4,4 трлн рублей клиентских активов.

«Мы постарались через телеграм-канал дать широкому кругу инвесторов доступ к профессиональной экспертизе и аналитике высокого качества, которая ранее была доступна только нашим крупным клиентам. Сегодня, в период высокой волатильности на рынках, мы видим, что для людей особенно важен экспертный взгляд и качество информации, они стали более тщательно подходить к выбору её источников. Нам доверяют, мы делаем востребованную рынком историю, будем и дальше развивать канал, пробуя новые форматы, доступные в Telegram», – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания Банка ВТБ (ПАО).

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, канал «ВТБ Мои Инвестиции» был запущен осенью 2019 г. Проект нацелен на развитие коммуникаций с клиентами, а также на повышение финансовой грамотности в стране. ВТБ Капитал Инвестиции активно работает по данному направлению, развивая также бесплатную Школу инвестора ВТБ, организуя регулярные обучающие онлайн-конференции два раза в неделю, в том числе с представителями эмитентов. В телеграм-канале «ВТБ Мои Инвестиции» также еженедельно проходят войс чаты с экспертами ВТБ Капитал Инвестиции, в рамках которых любой желающий может в прямом эфире задать свой вопрос и пообщаться с инвестиционными консультантами, аналитиками и другими специалистами.

Подписаться на канал можно по ссылке: t.me/vtbmyinvestments

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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