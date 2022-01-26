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Дмитрий Ивантер переизбран председателем совета НП «Лизинговый союз» при ТПП РФ

Фото Дмитрий Ивантер переизбран председателем совета НП «Лизинговый союз» при ТПП РФ
Фото Дмитрий Ивантер переизбран председателем совета НП «Лизинговый союз» при ТПП РФ

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер вновь избран председателем совета некоммерческого партнерства «Лизинговый союз» при Торгово-промышленной палате РФ. Соответствующее решение было принято на годовом собрании организации.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, Дмитрий Ивантер уже четвертый год подряд избирается на этот пост. Он активно участвует в совершенствовании нормативно-правовой базы отрасли и последовательно защищает ее интересы в публичном пространстве, подчеркивая важность лизинга для экономики страны.

Подкомитет ТПП РФ по лизингу и его базовая организация НП «Лизинговый союз» — это первое в России профессиональное объединение лизингодателей, представляющее интересы отрасли на государственном уровне. ВТБ Лизинг вошел в состав организации в январе 2019 года, тогда же Дмитрий Ивантер впервые был избран на пост председателя совета партнерства. Сейчас в состав подкомитета и партнерства входят свыше 30 лизинговых компаний. На годовом собрании «Лизингового союза» 25 января был выбран новый состав совета, подведены итоги работы в 2021 г. и утверждены планы на 2022 г.

«2021 год был очень удачным для отрасли. По оценкам агентства эксперт РА, объем нового лизингового бизнеса по его итогам может достичь 2 трлн рублей, и это беспрецедентный результат для нашего рынка. В прошлом году в индустрии было много бурных дискуссий с различными государственными органами – по поводу регулирования, субсидирования и дальнейшего развития отрасли в целом. В этом году в рамках деятельности Лизингового союза мы продолжим диалог с властью и так же активно будем вовлекаться в процессы по совершенствованию законодательства и государственных программ, для того чтобы выработанные в результате механизмы соотносились с реалиями и способствовали реализации потенциала лизингового бизнеса, а также развитию бизнеса наших клиентов», — отметил Дмитрий Ивантер.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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