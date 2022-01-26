Экономист Потапенко объяснил причины падения доходов россиян

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Реально располагаемые доходы россиян продолжат падать, учитывая «внешнюю риторику» и расходы на «игрища с солдатиками», заявил NEWS.ru экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко.

Эксперт заявил NEWS.ru, что в данной ситуации не стоит обращать внимания на политическую подоплёку происходящего, а задать вопрос «Откуда бабки?».

Собеседник подчеркнул, что расходы на армейские манёвры «выльются в увеличение стоимости товаров и услуг по всей РФ, возрастёт налоговая нагрузка».

«Если мы говорим о доходах, а не о том, что делает власть, то реально располагаемые доходы продолжат падать, учитывая внешнюю риторику. Назовём всё своими именами: сколько миллиардов ушло на перелёты военных ОДКБ [в Казахстан] на российских самолётах? Сейчас мы войска погнали на границу с Украиной, я сейчас не обсуждаю политическую подоплёку. Хоть вы там на уши вставайте. Бабки откуда, ребята? Эти самые примитивные вопросы должны были задать налогоплательщики, если бы у нас был класс налогоплательщиков», – рассказал Потапенко.

Бизнесмен отметил, что негативные тенденции наблюдаются по всей планете. По его словам, мир «перегрет необеспеченными деньгами», в чём отчасти виновата пандемия COVID-19. Эксперт считает, что руководители разных стран провалили инфекционную подготовку как таковую, а когда появилась «болячка» – COVID-19, пришлось срочно заняться медициной и инвестировать в неё.

«Деньги откуда? В медицину вкачали кучу бабла. Откуда его взяли? Оно ничем не обеспечено. Внешний долг Канады поднялся в 18 раз. Дело в том, что Великая депрессия была только в США, а сейчас пузырь надут везде. Россия – маленькая региональная держава с таким же пузырём, вместо того чтобы прилечь лет на 8-10, лезет в авантюры», – рассказал Потапенко.