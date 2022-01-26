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Экономист Потапенко объяснил причины падения доходов россиян

Фото Экономист Потапенко объяснил причины падения доходов россиян
Фото Экономист Потапенко объяснил причины падения доходов россиян

Фото Густаво Зырянова

Реально располагаемые доходы россиян продолжат падать, учитывая «внешнюю риторику» и расходы на «игрища с солдатиками», заявил NEWS.ru экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко.

Эксперт заявил NEWS.ru, что в данной ситуации не стоит обращать внимания на политическую подоплёку происходящего, а задать вопрос «Откуда бабки?».

Собеседник подчеркнул, что расходы на армейские манёвры «выльются в увеличение стоимости товаров и услуг по всей РФ, возрастёт налоговая нагрузка».

«Если мы говорим о доходах, а не о том, что делает власть, то реально располагаемые доходы продолжат падать, учитывая внешнюю риторику. Назовём всё своими именами: сколько миллиардов ушло на перелёты военных ОДКБ [в Казахстан] на российских самолётах? Сейчас мы войска погнали на границу с Украиной, я сейчас не обсуждаю политическую подоплёку. Хоть вы там на уши вставайте. Бабки откуда, ребята? Эти самые примитивные вопросы должны были задать налогоплательщики, если бы у нас был класс налогоплательщиков», – рассказал Потапенко.

Бизнесмен отметил, что негативные тенденции наблюдаются по всей планете. По его словам, мир «перегрет необеспеченными деньгами», в чём отчасти виновата пандемия COVID-19. Эксперт считает, что руководители разных стран провалили инфекционную подготовку как таковую, а когда появилась «болячка» – COVID-19, пришлось срочно заняться медициной и инвестировать в неё.

«Деньги откуда? В медицину вкачали кучу бабла. Откуда его взяли? Оно ничем не обеспечено. Внешний долг Канады поднялся в 18 раз. Дело в том, что Великая депрессия была только в США, а сейчас пузырь надут везде. Россия – маленькая региональная держава с таким же пузырём, вместо того чтобы прилечь лет на 8-10, лезет в авантюры», – рассказал Потапенко.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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