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Эксперты АО «РЭС» ответили на главные вопросы об установке счётчиков

Фото Эксперты АО «РЭС» ответили на главные вопросы об установке счётчиков
Фото Эксперты АО «РЭС» ответили на главные вопросы об установке счётчиков

Фото предоставлено РЭС

С июля 2020 года в России ответственность за установку и эксплуатацию приборов учёта электроэнергии перешла от потребителей к энергетическим компаниям. В многоквартирных домах счётчики должен устанавливать гарантирующий поставщик (АО «Новосибирскэнергосбыт»), при этом у прочих потребителей и в частных домах это обязаны делать сетевые организации, крупнейшим из которых в Новосибирской области является акционерное общество «Региональные электрические сети».

На данный момент компания уже смонтировала десятки тысяч новых приборов учёта. Однако у потребителей ежедневно возникают вопросы по особенностям их установки и эксплуатации. Специалисты АО «РЭС» ответили на самые распространённые из них, чтобы помочь новосибирцам понять все тонкости процесса.

Менять нельзя оставить

Согласно законодательству энергетики проводят установку, замену, допуск в эксплуатацию счётчиков электроэнергии при отсутствии, выходе из строя или утрате прибора учёта, в случае истечения срока эксплуатации или межповерочного интервала, а также в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств.

Также сетевая организация вправе устанавливать современные счётчики в рамках создания комплексных автоматизированных систем учёта (независимо от состояния имеющихся приборов учёта и необходимости их поверки).

Так, рано или поздно все существующие счётчики будут заменены на новые, отвечающие всем техническим требованиям, с возможностью удалённого получения и передачи данных.

Почему счётчик «выносят» и что в нём «умного»?

Для индивидуальных жилых домов при установке приборов учёта АО «РЭС» монтирует их на ближайшей к дому опоре линии электропередачи. Счётчик переносится из дома на улицу, именно поэтому его и называют «выносной прибор учёта».

По сравнению с традиционными счётчиками интеллектуальные приборы учёта оснащены цифровым интерфейсом для дистанционной передачи показаний. Благодаря удалённому доступу энергетики могут контролировать напряжение в сети, нагрузку, вести анализ технических параметров, повышая качество электроснабжения.

Кому это выгодно?

Есть мнение, что «уличный» счётчик ставят специально, чтобы «накрутить» объём потребления электроэнергии.

В АО «РЭС» подчёркивают, что счётчик считает ровно столько электроэнергии, сколько потребил абонент. Любые махинаций исключены – всё работает автоматизировано и прозрачно. По этой причине установка выносных приборов учёта выгодна прежде всего самим потребителям.

Судите сами:

  • показания счётчика снимаются дистанционно и передаются автоматически – не нужно тратить время и следить за своевременностью передачи данных;
  • отследить показания можно на дисплее пульта, который каждый потребитель получает бесплатно;
  • не нужно впускать посторонних в дом, что особенно актуально в условиях пандемии;
  • старый счётчик можно демонтировать, и на его место поставить шкаф или повесить красивую картину.

Кроме того, у работников сетевой организации, проживающих в частных домах, установлены точно такие же выносные счётчики. Это только подтверждает отсутствие умысла или «заговора» в процессе установки новых приборов учёта.

Тем не менее недобросовестным потребителям следует помнить, что в случае выявления факта преднамеренной порчи имущества АО «РЭС» сведения об этом будут переданы в правоохранительные органы для привлечения к ответственности и взыскания ущерба.

Как оплачивать электроэнергию и куда обращаться?

После установки нового счётчика АО «РЭС» оформляет определённый пакет документов, направляет их в АО «Новосибирскэнергосбыт» для внесения изменений в базы данных и последующего начисления платы за потреблённое электричество по показаниям нового прибора учёта. На это потребуется некоторое время, поэтому в течение переходного периода начисления выполняются по среднему уровню потребления, а далее корректируются по показаниям прибора учёта.

Многие могут вспомнить про миф о «накрученном потреблении». Однако в первый месяц после установки нового счётчика, получив квитанцию с большей (чем обычно) суммой, не стоит паниковать или подозревать энергетиков в «накрутке» начислений. Когда установленный прибор учёта зарегистрируют в системе и внесут актуальные показатели потребления, специалисты сделают корректировку начислений и выполнят перерасчёт. Если ваши счета с начислениями по среднему уровню потребления исправно погашались, то, вероятно, в следующем месяце вам даже не придётся оплачивать электроэнергию.

По всем вопросам о начислениях можно обратиться в АО «Новосибирскэнергосбыт», а по вопросам установки или допуска прибора учёта – в филиал сетевой организации АО «РЭС». Главное, не путать эти компании, каждая из них выполняет свои обязанности по работе подразделений с потребителями (абонентами).

О компании: акционерное общество «Региональные электрические сети», или АО «РЭС» – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. К основным видам её деятельности относятся: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт www.eseti.ru

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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