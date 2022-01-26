Эксперты АО «РЭС» ответили на главные вопросы об установке счётчиков

Фото предоставлено РЭС
С июля 2020 года в России ответственность за установку и эксплуатацию приборов учёта электроэнергии перешла от потребителей к энергетическим компаниям. В многоквартирных домах счётчики должен устанавливать гарантирующий поставщик (АО «Новосибирскэнергосбыт»), при этом у прочих потребителей и в частных домах это обязаны делать сетевые организации, крупнейшим из которых в Новосибирской области является акционерное общество «Региональные электрические сети».
На данный момент компания уже смонтировала десятки тысяч новых приборов учёта. Однако у потребителей ежедневно возникают вопросы по особенностям их установки и эксплуатации. Специалисты АО «РЭС» ответили на самые распространённые из них, чтобы помочь новосибирцам понять все тонкости процесса.
Менять нельзя оставить
Согласно законодательству энергетики проводят установку, замену, допуск в эксплуатацию счётчиков электроэнергии при отсутствии, выходе из строя или утрате прибора учёта, в случае истечения срока эксплуатации или межповерочного интервала, а также в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств.
Также сетевая организация вправе устанавливать современные счётчики в рамках создания комплексных автоматизированных систем учёта (независимо от состояния имеющихся приборов учёта и необходимости их поверки).
Так, рано или поздно все существующие счётчики будут заменены на новые, отвечающие всем техническим требованиям, с возможностью удалённого получения и передачи данных.
Почему счётчик «выносят» и что в нём «умного»?
Для индивидуальных жилых домов при установке приборов учёта АО «РЭС» монтирует их на ближайшей к дому опоре линии электропередачи. Счётчик переносится из дома на улицу, именно поэтому его и называют «выносной прибор учёта».
По сравнению с традиционными счётчиками интеллектуальные приборы учёта оснащены цифровым интерфейсом для дистанционной передачи показаний. Благодаря удалённому доступу энергетики могут контролировать напряжение в сети, нагрузку, вести анализ технических параметров, повышая качество электроснабжения.
Кому это выгодно?
Есть мнение, что «уличный» счётчик ставят специально, чтобы «накрутить» объём потребления электроэнергии.
В АО «РЭС» подчёркивают, что счётчик считает ровно столько электроэнергии, сколько потребил абонент. Любые махинаций исключены – всё работает автоматизировано и прозрачно. По этой причине установка выносных приборов учёта выгодна прежде всего самим потребителям.
Судите сами:
Кроме того, у работников сетевой организации, проживающих в частных домах, установлены точно такие же выносные счётчики. Это только подтверждает отсутствие умысла или «заговора» в процессе установки новых приборов учёта.
Тем не менее недобросовестным потребителям следует помнить, что в случае выявления факта преднамеренной порчи имущества АО «РЭС» сведения об этом будут переданы в правоохранительные органы для привлечения к ответственности и взыскания ущерба.
Как оплачивать электроэнергию и куда обращаться?
После установки нового счётчика АО «РЭС» оформляет определённый пакет документов, направляет их в АО «Новосибирскэнергосбыт» для внесения изменений в базы данных и последующего начисления платы за потреблённое электричество по показаниям нового прибора учёта. На это потребуется некоторое время, поэтому в течение переходного периода начисления выполняются по среднему уровню потребления, а далее корректируются по показаниям прибора учёта.
Многие могут вспомнить про миф о «накрученном потреблении». Однако в первый месяц после установки нового счётчика, получив квитанцию с большей (чем обычно) суммой, не стоит паниковать или подозревать энергетиков в «накрутке» начислений. Когда установленный прибор учёта зарегистрируют в системе и внесут актуальные показатели потребления, специалисты сделают корректировку начислений и выполнят перерасчёт. Если ваши счета с начислениями по среднему уровню потребления исправно погашались, то, вероятно, в следующем месяце вам даже не придётся оплачивать электроэнергию.
По всем вопросам о начислениях можно обратиться в АО «Новосибирскэнергосбыт», а по вопросам установки или допуска прибора учёта – в филиал сетевой организации АО «РЭС». Главное, не путать эти компании, каждая из них выполняет свои обязанности по работе подразделений с потребителями (абонентами).
О компании: акционерное общество «Региональные электрические сети», или АО «РЭС» – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. К основным видам её деятельности относятся: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт www.eseti.ru
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