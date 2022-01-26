Эксперты АО «РЭС» ответили на главные вопросы об установке счётчиков

Фото предоставлено РЭС

С июля 2020 года в России ответственность за установку и эксплуатацию приборов учёта электроэнергии перешла от потребителей к энергетическим компаниям. В многоквартирных домах счётчики должен устанавливать гарантирующий поставщик (АО «Новосибирскэнергосбыт»), при этом у прочих потребителей и в частных домах это обязаны делать сетевые организации, крупнейшим из которых в Новосибирской области является акционерное общество «Региональные электрические сети».

На данный момент компания уже смонтировала десятки тысяч новых приборов учёта. Однако у потребителей ежедневно возникают вопросы по особенностям их установки и эксплуатации. Специалисты АО «РЭС» ответили на самые распространённые из них, чтобы помочь новосибирцам понять все тонкости процесса.

Менять нельзя оставить

Согласно законодательству энергетики проводят установку, замену, допуск в эксплуатацию счётчиков электроэнергии при отсутствии, выходе из строя или утрате прибора учёта, в случае истечения срока эксплуатации или межповерочного интервала, а также в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств.

Также сетевая организация вправе устанавливать современные счётчики в рамках создания комплексных автоматизированных систем учёта (независимо от состояния имеющихся приборов учёта и необходимости их поверки).

Так, рано или поздно все существующие счётчики будут заменены на новые, отвечающие всем техническим требованиям, с возможностью удалённого получения и передачи данных.

Почему счётчик «выносят» и что в нём «умного»?

Для индивидуальных жилых домов при установке приборов учёта АО «РЭС» монтирует их на ближайшей к дому опоре линии электропередачи. Счётчик переносится из дома на улицу, именно поэтому его и называют «выносной прибор учёта».

По сравнению с традиционными счётчиками интеллектуальные приборы учёта оснащены цифровым интерфейсом для дистанционной передачи показаний. Благодаря удалённому доступу энергетики могут контролировать напряжение в сети, нагрузку, вести анализ технических параметров, повышая качество электроснабжения.

Кому это выгодно?

Есть мнение, что «уличный» счётчик ставят специально, чтобы «накрутить» объём потребления электроэнергии.

В АО «РЭС» подчёркивают, что счётчик считает ровно столько электроэнергии, сколько потребил абонент. Любые махинаций исключены – всё работает автоматизировано и прозрачно. По этой причине установка выносных приборов учёта выгодна прежде всего самим потребителям.

Судите сами:

показания счётчика снимаются дистанционно и передаются автоматически – не нужно тратить время и следить за своевременностью передачи данных;

отследить показания можно на дисплее пульта, который каждый потребитель получает бесплатно;

не нужно впускать посторонних в дом, что особенно актуально в условиях пандемии;

старый счётчик можно демонтировать, и на его место поставить шкаф или повесить красивую картину.

Кроме того, у работников сетевой организации, проживающих в частных домах, установлены точно такие же выносные счётчики. Это только подтверждает отсутствие умысла или «заговора» в процессе установки новых приборов учёта.

Тем не менее недобросовестным потребителям следует помнить, что в случае выявления факта преднамеренной порчи имущества АО «РЭС» сведения об этом будут переданы в правоохранительные органы для привлечения к ответственности и взыскания ущерба.

Как оплачивать электроэнергию и куда обращаться?

После установки нового счётчика АО «РЭС» оформляет определённый пакет документов, направляет их в АО «Новосибирскэнергосбыт» для внесения изменений в базы данных и последующего начисления платы за потреблённое электричество по показаниям нового прибора учёта. На это потребуется некоторое время, поэтому в течение переходного периода начисления выполняются по среднему уровню потребления, а далее корректируются по показаниям прибора учёта.

Многие могут вспомнить про миф о «накрученном потреблении». Однако в первый месяц после установки нового счётчика, получив квитанцию с большей (чем обычно) суммой, не стоит паниковать или подозревать энергетиков в «накрутке» начислений. Когда установленный прибор учёта зарегистрируют в системе и внесут актуальные показатели потребления, специалисты сделают корректировку начислений и выполнят перерасчёт. Если ваши счета с начислениями по среднему уровню потребления исправно погашались, то, вероятно, в следующем месяце вам даже не придётся оплачивать электроэнергию.

По всем вопросам о начислениях можно обратиться в АО «Новосибирскэнергосбыт», а по вопросам установки или допуска прибора учёта – в филиал сетевой организации АО «РЭС». Главное, не путать эти компании, каждая из них выполняет свои обязанности по работе подразделений с потребителями (абонентами).

О компании: акционерное общество «Региональные электрические сети», или АО «РЭС» – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. К основным видам её деятельности относятся: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт www.eseti.ru