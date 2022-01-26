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Эксперты назвали самые частые уловки e-mail-мошенников

Фото Эксперты назвали самые частые уловки e-mail-мошенников
Фото Эксперты назвали самые частые уловки e-mail-мошенников

Фото pexels.com

Самой популярной уловкой мошенников, рассылающих письма по электронной почте, в 2021 году стало предложение лотерейных билетов.

Предложение лотерейных билетов стало самой популярной в 2021 году уловкой мошенников, рассылающих письма по электронной почте. Об этом свидетельствуют данные исследования «Яндекс 360», оказавшиеся в распоряжении NEWS.ru. Отмечается, что чаще всего спамеры предлагали бесплатные лотерейные билеты «Русского лото». При этом они представлялись партнёрами лотереи.

На втором месте по популярности – письма с предложением оформить пособия, компенсации и другие выплаты. Чтобы вызвать доверие, их отправляли от имени крупных компаний и госучреждений.

«Такие спам-рассылки опасны тем, что обычно содержат просьбы указать платёжные данные или другую важную информацию, которая может попасть в руки злoумышленников», – говорится в релизе.

В топ-5 популярных уловок вошли предложения вернуть страховые взносы, информирование о зачислении средств на электронный кошелёк и письма-пустышки. В «Яндексе» предупредили, что приложения к последним обычно содержат опасный контент. Кроме того, мошенники могут рассылать фейковые приглашения на встречи, ссылки в которых ведут на опасные сайты. Иногда спамеры добавляют в письма поддельную историю переписки.

В «Яндекс 360» подчеркнули, что ежедневно сервис отправляет в спам 55 млн электронных писем от мошенников, это примерно каждое третье послание.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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