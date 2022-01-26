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экономика

Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги составили 34,6 млрд рублей

Фото Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги составили 34,6 млрд рублей
Фото Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги составили 34,6 млрд рублей

Фото pixabay.com

В 2021 году ОАО «РЖД» инвестировало в развитие инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги 34,6 млрд рублей.

- В рамках реализации инвестиционной программы локомотивный парк дороги пополнили 46 грузовых электровозов и 2 маневровых тепловоза. Приобретено пять путевых машин. Более 4,5 млрд рублей инвестировано в энергетический комплекс. Одно из ключевых направлений инвестиционной программы – это модернизация железнодорожного пути. Всеми видами ремонта обновлено 473 км пути на важнейших станциях и перегонах, — сообщил начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.

Кроме того, в 2021 году выполнено строительство нового и демонтаж старого железнодорожных мостов через реку Омь, реконструирована котельная локомотивного депо Омск-Пассажирский, введен в эксплуатацию пункт технического обслуживания вагонов на станции Мереть, новая микропроцессорная централизация стрелок и светофоров на станции Oяш.

В Кузбассе был проведен комплексный ремонт и реконструкция станции Кемерово. Важным событием для региона стало открытие нового выставочного центра исторического наследия.

На сортировочной станции Входная после обновления устройств сигнализации, централизации и блокировки введен в эксплуатацию новый путь, построенный в ходе реконструкции двух приемоотправочных парков.

Напомним, что по итогам 2021 года погрузка на Западно-Сибирской железной дороге составила 306 млн тонн грузов с ростом к 2020 году на 2,6%. В пригородном и дальнем сообщении по Западно-Сибирской магистрали совершили поездки 37,6 миллионов человек.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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