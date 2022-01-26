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экономика

Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие железнодорожной инфраструктуры Новосибирской области в 2021 году превысили 8 млрд рублей

Фото Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие железнодорожной инфраструктуры Новосибирской области в 2021 году превысили 8 млрд рублей
Фото Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие железнодорожной инфраструктуры Новосибирской области в 2021 году превысили 8 млрд рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В 2021 году ОАО «РЖД» инвестировало в развитие инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги в границах Новосибирской области более 8 млрд рублей.

Выделенные средства были направлены на обновление подвижного состава, пассажирской инфраструктуры, техники и оборудования.

В числе крупных реализованных инфраструктурных проектов 2021 года в регионе – ремонт и комплексная модернизация 95 км железнодорожного пути на участках Мошково – Oяш, Тогучин – Курундус, Крахаль – Восточная, Кирзинское – Барабинск, Чебула – Болотная.

Продолжено техническое перевооружение тяговой подстанции на станции Чик и контактной сети на участке Новосибирск-Главный – Иня-Восточная.

Для обеспечения безопасной работы железнодорожного транспорта в регион поступил новый пожарный поезд, который будет нести боевую вахту и дислоцироваться на станции Чулымская.

Кроме того, введена в эксплуатацию микропроцессорная централизация стрелок и светофоров на станции Oяш. Новое оборудование в отличие от старого автоматизирует контроль и управление движением поездов, а также отслеживает состояние всех устройств и передаёт данные дежурному по станции.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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инвестиции
РЖД
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