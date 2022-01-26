Курс доллара, что будет дальше: 80 или 100 рублей к 1 февраля 2022 года

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Лучший курс доллара на сегодня в банках Новосибирска: покупка – 78,56 рубля, продажа – 79,05 рубля. Эксперты-финансисты предсказывают дальнейшее подорожание доллара в феврале 2022 года: до 80 рублей, считают оптимисты, 100 рублей – пугают пессимисты. Падение российских акций и рубля происходит при высоких ценах на нефть из-за геополитической напряжённости.

Финансовый рынок в России начало лихорадить после новогодних каникул в январе 2022 года. Первым обвалился рынок акций. С начала года индексы Мосбиржи и РТС упали на 14,57 и 19,24 % соответственно. Ослабление российских активов связано с геополитической напряжённостью. С конца октября 2021 года в американских медиа стали появляться сообщения о том, что Россия готовит «вторжение» на Украину. После этого США и ЕС выступили с заявлениями о подготовке санкций на случай, если сценарий вооружённого конфликта реализуется.

24 января после сообщений о том, что американцы начали частично эвакуировать сотрудников своих дипмиссий на территории Украины, курс доллара на Мосбирже превышал 79 рублей.

Снижение курса рубля едва ли не впервые происходит при высоких ценах на нефть. 24 января рублёвая стоимость сорта Brent впервые в истории превысила 7 000 рублей (ещё осенью прошлого года показатель находился на уровне 6 000 рублей).

Пока прогнозы финансовых экспертов неутешительны и хаотичны. Про курс доллара на февраль одни говорят, что 80 рублей это «потолок», другие называют цифру 86 рублей, а пессимисты предсказывают, что курс «пробьёт планку» 100 рублей за доллар.

Изменение курса доллара за месяц. Данные «Яндекса»

Самый плохой прогноз дал известный экономист Михаил Хазин, который предположил, что в ближайшее время в стране может произойти валютный кризис, похожий на события 2014–2015 года, когда курс российской валюты обесценился в два раза.

«Покупательная способность денег российских граждан существенно снизилась из-за рекордного уровня инфляции по итогам 2021 года. Однако

впереди сбережения россиян ожидает ещё один мощный удар»,

– заявил экономист.

Тот факт, что в 2014 году рубль обвалился на фоне падения цен на нефть, даёт слабую надежду, но особого оптимизма не вселяет.

«Предотвратить дальнейшее ослабление рубля способны лишь надёжные свидетельства устойчивого улучшения геополитической обстановки»,

– цитирует слова эксперта по фондовому рынку «БКС Мир Инвестиций» Дмитрия Бабина Forbes.

Напомним, по каким причинам в августе 2021 года россияне активно скупали доллары.