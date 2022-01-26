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общество

Мэрия Новосибирска разрешила снос деревьев возле пляжа «Наутилус»

Фото Мэрия Новосибирска разрешила снос деревьев возле пляжа «Наутилус»
Фото Мэрия Новосибирска разрешила снос деревьев возле пляжа «Наутилус»

Фото из аккаунта МИХАИЛА РЯЗАНЦЕВА в FACEBOOK

Власти Новосибирска заявили о правомерности массовой вырубки деревьев в районе строительства четвёртого моста.

Вырубка деревьев в районе строительства четвёртого моста через Обь в Новосибирске осуществляется на законных основаниях. Об этом изданию «МК в Новосибирске» сообщили в ответ на запрос в мэрии.

На проблему рощи рядом с пляжем «Наутилус» ранее обратил внимание руководитель общественной организации «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.

19 января на личной странице в соцсети Facebook он сообщил о сомнительных, на его взгляд, рубках.

«На берегу реки добивают остатки рощи. В октябре этого года мэрия разрешила арендатору поменять договор аренды со спорта на гостиницы. В этом году городской совет утвердил новый генплан и правила застройки, по которым теперь это не зелёная зона, а общественно-деловая», – написал Рязанцев.

Как пояснили «МК в Новосибирске» в управлении по благоустройству общественных пространств мэрии, разрешение на снос, замену, пересадку, обрезку зелёных насаждений было выдано 16 декабря 2021 года. Получателем разрешения значится ООО «ТЗК «Северный» УО ООО «Слип-Транс-Сервис».

Точное количество деревьев, которые будут спилены в ходе производства строительных работ, в мэрии не уточнили. Площадь участка разрешённой вырубки составляет 2 250 квадратных метров.

«Стоимость зелёного уголка в мэрии обозначили на сумму 254 048 рублей 75 копеек», – сообщает «МК в Новосибирске».

В мэрии также уточнили, что на участке площадью около 4 гектаров появится экопарк – там предусмотрено создание общедоступного зелёного пространства. Поблизости также запланирована реконструкция пляжной зоны с набережной. В «Обской долине» появятся также пешеходные и велодорожки с доступом к новой ледовой арене.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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