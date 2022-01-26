Мэрия Новосибирска разрешила снос деревьев возле пляжа «Наутилус»

Фото из аккаунта МИХАИЛА РЯЗАНЦЕВА в FACEBOOK

Власти Новосибирска заявили о правомерности массовой вырубки деревьев в районе строительства четвёртого моста.

Вырубка деревьев в районе строительства четвёртого моста через Обь в Новосибирске осуществляется на законных основаниях. Об этом изданию «МК в Новосибирске» сообщили в ответ на запрос в мэрии.

На проблему рощи рядом с пляжем «Наутилус» ранее обратил внимание руководитель общественной организации «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.

19 января на личной странице в соцсети Facebook он сообщил о сомнительных, на его взгляд, рубках.

«На берегу реки добивают остатки рощи. В октябре этого года мэрия разрешила арендатору поменять договор аренды со спорта на гостиницы. В этом году городской совет утвердил новый генплан и правила застройки, по которым теперь это не зелёная зона, а общественно-деловая», – написал Рязанцев.

Как пояснили «МК в Новосибирске» в управлении по благоустройству общественных пространств мэрии, разрешение на снос, замену, пересадку, обрезку зелёных насаждений было выдано 16 декабря 2021 года. Получателем разрешения значится ООО «ТЗК «Северный» УО ООО «Слип-Транс-Сервис».

Точное количество деревьев, которые будут спилены в ходе производства строительных работ, в мэрии не уточнили. Площадь участка разрешённой вырубки составляет 2 250 квадратных метров.

«Стоимость зелёного уголка в мэрии обозначили на сумму 254 048 рублей 75 копеек», – сообщает «МК в Новосибирске».

В мэрии также уточнили, что на участке площадью около 4 гектаров появится экопарк – там предусмотрено создание общедоступного зелёного пространства. Поблизости также запланирована реконструкция пляжной зоны с набережной. В «Обской долине» появятся также пешеходные и велодорожки с доступом к новой ледовой арене.