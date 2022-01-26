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Новосибирск получит миллиард на ремонт дорог к молодёжному чемпионату мира по поручению губернатора

Фото Новосибирск получит миллиард на ремонт дорог к молодёжному чемпионату мира по поручению губернатора
Фото Новосибирск получит миллиард на ремонт дорог к молодёжному чемпионату мира по поручению губернатора

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Правительством региона Новосибирску будут направлены дополнительные средства из областного бюджета в объёме одного миллиарда рублей для проведения улично-дорожных работ по гостевым маршрутам чемпионата. Работы на объектах, которые обеспечивают транспортную доступность ледовой арены, продолжатся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского, по поручению губернатора Андрея Травникова один миллиард рублей будет выделен в рамках утверждённой правительством Новосибирской области областной госпрограммы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Эти средства направят на ремонт объектов по основным гостевым маршрутам – от аэропорта Толмачёво до гостиниц и от гостиниц до места проведения чемпионата мира по волейболу – 2022 и молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022.

«До конца августа будет произведён ремонт дорог, прилегающих к новой волейбольной арене. Продолжатся работы по реконструкции трасс на въезде в Новосибирск: Гусинобродского шоссе – Ленинск-Кузнецкое направление, улицы Кедровой – Ордынское направление. В нормативное состояние будет приведена улично-дорожная сеть и гостевые маршруты», – отметил Анатолий Костылевский.

Также в текущем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» начнутся работы по ремонту Октябрьского моста. Продолжатся работы на объектах, обеспечивающих транспортную доступность строящейся ледовой арены. Контроль за ходом дорожно-строительных работ и их качеством будет осуществляться региональным Минтрансом.

Напомним, на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог Новосибирской области в 2022 году по нацпроекту направлено порядка 8 млрд руб.

Для справки: национальный проект «Безопасные качественные дороги» (БКД) реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утверждён Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте национальные проекты.рф

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Чемпионат мира 2023
Правительство Новосибирской области
ремонт дорог
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