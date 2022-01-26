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Новосибирск получит 1 млрд рублей на ремонт дорог гостевых маршрутов МЧМ-2023

Фото Новосибирск получит 1 млрд рублей на ремонт дорог гостевых маршрутов МЧМ-2023
Фото Новосибирск получит 1 млрд рублей на ремонт дорог гостевых маршрутов МЧМ-2023

Фото Густаво Зырянова

Новосибирск получит из областного бюджета 1 млрд рублей на ремонт дорог на гостевых маршрутах МЧМ-2023, заявил губернатор Андрей Травников.

Правительство Новосибирской области выделит Новосибирску дополнительные средства для подготовки к чемпионату мира по волейболу 2022 года и молодёжному чемпионату мира (МЧМ) по хоккею, который город примет в 2023 году.

Речь идёт о сумме 1 млрд рублей. Как уточнил губернатор Андрей Травников, деньги направят в областной центр для проведения улично-дорожных работ на гостевых маршрутах мировых первенств.

Контролировать ход работ и их качество будет Минтранс Новосибирской области.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, что в гостевой маршрут МЧМ-2023 в Новосибирске вошли 19 улиц. В преддверии турнира на них не только отремонтируют дороги, но и приведут к единообразию нестационарные торговые павильоны, а также уберут рекламные щиты.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Новосибирск
ремонт дорог
МЧМ-2023
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