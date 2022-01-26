«Омикрон», кто следующий? Вирусологи назвали срок окончания пандемии коронавируса

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Глобальная пандемия COVID-19 может закончиться уже в нынешнем, 2022 году. Об этом заявил гендиректор ВОЗ. В такую возможность верят и российские вирусологи и врачи. Их надежды связаны с новым штаммом коронавируса «омикрон», способным выработать у людей массовый иммунитет, действуя как «живая вакцина».

Пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, если странами будут приняты комплексные меры, такое заявление прозвучало 24 января на 150-й сессии исполкома ВОЗ.

«Мы сможем завершить COVID-19 как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на глобальном уровне», – заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что «омикрон» перевёл пандемию в Европе в окончательную фазу.

В Европе некоторое время будет существовать глобальный иммунитет либо благодаря вакцинации, либо из-за перенесённого заболевания, считает эксперт.

Российские учёные уже высказывали надежды, что сам «омикрон», вызывая слабую форму COVID-19, сработает как естественная вакцина.

«Омикрон»-штамм может быть живой вакциной, созданной природой, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков.

«Люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам»,

– считает учёный.

Двухлетняя пандемия коронавируса может закончиться в 2022 году, такое мнение высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, инфекционист Владислав Жемчугов. Он считает, что коронавирус скоро «найдёт нового хозяина», так как у людей в массе сформировался коллективный иммунитет.

«В планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно, даже дойдёт до самых дальних островов в Тихом океане»,

– считает эксперт.

А иммунолог Андрей Поздняков отметил, что «омикроном» заражаются в том числе вакцинированные, но переносят его легко.

Уже появились данные, что вакцинированные и впоследствии переболевшие коронавирусом, вызванным «омикроном», получают выраженную «иммунную защиту» от SARS-CoV-2, сообщил Поздняков.

Напомним, какие вакцины сохраняют эффективность против «омикрона», по мнению учёных.