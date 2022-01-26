«Омикрон», кто следующий? Вирусологи назвали срок окончания пандемии коронавируса

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм и pixabay.com
Глобальная пандемия COVID-19 может закончиться уже в нынешнем, 2022 году. Об этом заявил гендиректор ВОЗ. В такую возможность верят и российские вирусологи и врачи. Их надежды связаны с новым штаммом коронавируса «омикрон», способным выработать у людей массовый иммунитет, действуя как «живая вакцина».
Пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, если странами будут приняты комплексные меры, такое заявление прозвучало 24 января на 150-й сессии исполкома ВОЗ.
«Мы сможем завершить COVID-19 как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на глобальном уровне», – заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.
Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что «омикрон» перевёл пандемию в Европе в окончательную фазу.
В Европе некоторое время будет существовать глобальный иммунитет либо благодаря вакцинации, либо из-за перенесённого заболевания, считает эксперт.
Российские учёные уже высказывали надежды, что сам «омикрон», вызывая слабую форму COVID-19, сработает как естественная вакцина.
«Омикрон»-штамм может быть живой вакциной, созданной природой, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков.
«Люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам»,
– считает учёный.
Двухлетняя пандемия коронавируса может закончиться в 2022 году, такое мнение высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, инфекционист Владислав Жемчугов. Он считает, что коронавирус скоро «найдёт нового хозяина», так как у людей в массе сформировался коллективный иммунитет.
«В планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно, даже дойдёт до самых дальних островов в Тихом океане»,
– считает эксперт.
А иммунолог Андрей Поздняков отметил, что «омикроном» заражаются в том числе вакцинированные, но переносят его легко.
Уже появились данные, что вакцинированные и впоследствии переболевшие коронавирусом, вызванным «омикроном», получают выраженную «иммунную защиту» от SARS-CoV-2, сообщил Поздняков.
Напомним, какие вакцины сохраняют эффективность против «омикрона», по мнению учёных.
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