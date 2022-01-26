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«Омикрон», кто следующий? Вирусологи назвали срок окончания пандемии коронавируса

Фото «Омикрон», кто следующий? Вирусологи назвали срок окончания пандемии коронавируса
Фото «Омикрон», кто следующий? Вирусологи назвали срок окончания пандемии коронавируса

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм и pixabay.com

Глобальная пандемия COVID-19 может закончиться уже в нынешнем, 2022 году. Об этом заявил гендиректор ВОЗ. В такую возможность верят и российские вирусологи и врачи. Их надежды связаны с новым штаммом коронавируса «омикрон», способным выработать у людей массовый иммунитет, действуя как «живая вакцина».

Пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, если странами будут приняты комплексные меры, такое заявление прозвучало 24 января на 150-й сессии исполкома ВОЗ.

«Мы сможем завершить COVID-19 как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на глобальном уровне», – заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что «омикрон» перевёл пандемию в Европе в окончательную фазу.

В Европе некоторое время будет существовать глобальный иммунитет либо благодаря вакцинации, либо из-за перенесённого заболевания, считает эксперт.

Фото «Омикрон», кто следующий? Вирусологи назвали срок окончания пандемии коронавируса 2

Российские учёные уже высказывали надежды, что сам «омикрон», вызывая слабую форму COVID-19, сработает как естественная вакцина.

«Омикрон»-штамм может быть живой вакциной, созданной природой, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков.

«Люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам»,

– считает учёный.

Двухлетняя пандемия коронавируса может закончиться в 2022 году, такое мнение высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, инфекционист Владислав Жемчугов. Он считает, что коронавирус скоро «найдёт нового хозяина», так как у людей в массе сформировался коллективный иммунитет.

«В планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно, даже дойдёт до самых дальних островов в Тихом океане»,

– считает эксперт.

А иммунолог Андрей Поздняков отметил, что «омикроном» заражаются в том числе вакцинированные, но переносят его легко.

Фото «Омикрон», кто следующий? Вирусологи назвали срок окончания пандемии коронавируса 3

Уже появились данные, что вакцинированные и впоследствии переболевшие коронавирусом, вызванным «омикроном», получают выраженную «иммунную защиту» от SARS-CoV-2, сообщил Поздняков.

Напомним, какие вакцины сохраняют эффективность против «омикрона», по мнению учёных.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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эпидемия
коронавирус
пандемия
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