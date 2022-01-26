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общество

Омикрон после вакцинации: какая прививка на 100% защищает от нового штамма COVID-19 – заявления врачей

Фото Омикрон после вакцинации: какая прививка на 100% защищает от нового штамма COVID-19 – заявления врачей
Фото Омикрон после вакцинации: какая прививка на 100% защищает от нового штамма COVID-19 – заявления врачей

Фото: Сиб.фм

Многие специалисты сомневались в эффективности существующих вакцин против нового штамма коронавируса. Однако, некоторые из экспертов не согласны с этим мнением и уверены, что всем привычные препараты также смогут уберечь россиян от вируса.

Директор центра им. Гамалеи Минздрава РФ (разработчик этих вакцин) Александр Гинцбург заявил о том, что векторные российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» сохраняют высокую эффективность против нового «омикрон»-штамма.

Фото Омикрон после вакцинации: какая прививка на 100% защищает от нового штамма COVID-19 – заявления врачей 2

«Остаётся та же самая рекомендация – вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» через шесть месяцев», – сообщил Гинцбург «Интерфаксу».

Технология создания векторной вакцины «Спутник V» позволяет ей работать против разных штаммов коронавируса, в отличие от зарубежных мРНК-вакцин Pfizer и Moderna, утверждает Гинцбург.

Фото Омикрон после вакцинации: какая прививка на 100% защищает от нового штамма COVID-19 – заявления врачей 3

«Ревакцинация пациентов «Спутником Лайт» даёт хорошую нейтрализацию вирусов и позволяет защитить от нового штамма «омикрон», – заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, комментируя эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» против нового штамма, со ссылкой на данные совместного российско-итальянского исследования центра им. Гамалеи и Института Спалланцани.

Фото Омикрон после вакцинации: какая прививка на 100% защищает от нового штамма COVID-19 – заявления врачей 4

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов также заявил о своей уверенности в том, что «Спутник V» работает и против «омикрона». Опасения, что вакцины от COVID-19 будут неэффективны против нового штамма «омикрон», возникли из-за мутаций, обнаруженных в спайк-белке коронавируса. Это белок-шип, с помощью которого вирус проникает через мембрану клетки человека и начинает размножаться. На спайк-белок нацелены все существующие вакцины. В «омикроне» обнаружены 32 мутации в спайк-белке.

Фото Омикрон после вакцинации: какая прививка на 100% защищает от нового штамма COVID-19 – заявления врачей 5

«Да, в S-белке довольно много мутаций, их 32. Но даже для S-белка соотношение идёт 32 мутации на 1 273 аминокислоты. Поэтому я думаю, что эффективность вакцины будет не менее 80 процентов. Я бы рекомендовал вакцинироваться», – говорил вирусолог Нетёсов.

Фото Омикрон после вакцинации: какая прививка на 100% защищает от нового штамма COVID-19 – заявления врачей 6

Ранее, Сиб.фм писал о том, что вирусолог Альтштейн объяснил недоверие россиян к вакцинам от коронавируса. Почему ПЦР-тесты не выявляют COVID-19: на какой день заболевания коронавирусом надо делать тест, а также генетик Исаев рассказал, как заражает человека новый штамм коронавируса.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
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защита
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препараты
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