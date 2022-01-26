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Жители Новосибирска потребовали регулировщика на площадь Труда из-за утренних пробок

Фото Жители Новосибирска потребовали регулировщика на площадь Труда из-за утренних пробок
Фото Жители Новосибирска потребовали регулировщика на площадь Труда из-за утренних пробок

Фото и видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Житель Новосибирска запечатлел на видео автомобильную пробку на площади Труда и призвал ГИБДД выставлять там экипаж для регулировки движения.

Пробку на площади Труда сняли на видео с высоты в несколько десятков метров. Запись была опубликована в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео запечатлён автомобильный затор на кольце на площади Труда, а также пробки, образовавшиеся на примыкающих к нему улицах. Автор записи таким образом решил обратиться к ГИБДД с просьбой разобраться в проблеме, с которой автолюбители левобережья сталкиваются каждый день.

«Неужели нельзя выставить экипаж на площади Труда ежедневно с 7 до 9 утра для регулировки движения? Там каждый день коллапс!» – заявил он.

При этом пользователь соцсети подчеркнул, что регулировкой движения на площади Труда полицейские занимаются, только если «кто-то приезжает из Москвы».

Новосибирские автомобилисты бурно отреагировали на публикацию. Большинство сошлись во мнении, что кольца давно потеряли актуальность и необходимо заменить их обычными перекрёстками. Некоторые отметили, что, когда полицейские регулируют движение, проехать площадь Труда ещё сложнее. Наконец пользователи соцсети, не надеясь на решение проблемы со стороны властей, призвали горожан активнее пользоваться общественным транспортом.

Напомним, ранее Новосибирск вошёл в топ-10 городов мира с самыми большими пробками.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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