Сбер создал «Детектор будущего» ко Дню студента

Фото pixabay.com
В честь Дня студента специалистами Сбера был создан проект на базе нейросети «Детектор будущего», который помогает молодым людям определиться с выбором профессии и в построении карьеры. На сайте для студентов подготовлены специальные предложения и подарки от экосистемы Сбера, а также серия образовательных курсов по навыкам будущего.
Детектор будущего
Выбор профессии – процесс, который может продолжаться всю жизнь, и для студентов вопрос выбора может быть актуален не меньше, чем для школьников. Нет ничего страшного в том, чтобы всё ещё выбирать, в то время как уже осваиваешь какую-то специальность.
На странице «Детектора будущего» пользователю нужно пройти пять простых игр, соответствующих направлениям стажировок SberSeasons: анализу данных, разработке, дизайну, кибербезопасности и бизнесу.
Во время игры нейросеть просканирует эмоции пользователя и определит, когда он улыбался, хмурился, был удивлён или разочарован. В результате нейросеть сделает вывод о том, какая игра понравилась больше всего и какая вакансия в экосистеме Сбера может быть интересной.
Студенты смогут сразу подать заявку на стажировку SberSeasons на рекомендованное направление или выбрать другое.
Образовательные программы и конкурсы для студентов
На лендинге проекта «Детектор будущего» бесплатно доступны лучшие образовательные программы от Сбера и партнёров, которые будут полезны для студентов, а именно:
Специальные предложения от экосистемы Сбера
В честь праздника Сбер дарит эксклюзивные предложения для студентов от компаний экосистемы:
«День студента – один из моих любимых праздников. Хотя сам я давно не студент, я помню это ощущение, когда перед тобой открыты все двери и ты можешь выбрать любой путь для дальнейшего саморазвития. Мы в Сбере с энтузиазмом придумываем и создаём новые возможности для самореализации молодых людей. Это касается и образовательных кредитов, и различных акселераторов, и наших образовательных программ, большинство из которых помогают осваивать востребованные профессии будущего. В частности, у Сбера 11 программ по машинному обучению и Data Science в десяти вузах страны и 20 программ по разработке в 13 вузах. Мы рады, что можем делиться своим опытом с молодёжью и помогать ей достигать своих жизненных целей», – рассказывает заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают