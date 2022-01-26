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Температура 39, тест на COVID-19 – отрицательный: чем массово болеют россияне в январе 2022 года

Фото Температура 39, тест на COVID-19 – отрицательный: чем массово болеют россияне в январе 2022 года
Фото Температура 39, тест на COVID-19 – отрицательный: чем массово болеют россияне в январе 2022 года

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм и pixabay.com

Температура выше 38° С, ломота, насморк, першение в горле – типичные симптомы заболевания новым штаммом «омикрон», из-за которого в январе 2022 года в России началась пятая волна пандемии коронавируса. Тесты не всегда подтверждают диагноз. В России ложноотрицательные ПЦР-тесты бывают в 30 % случаев.

Новый штамм коронавируса «омикрон» в 7 раз заразнее прежних вариантов.

«Симптомы, больше похожи на те, которые бывают при сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38 градусов Цельсия, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания», – предупреждает Роспотребнадзор.

Царапающее ощущение в горле (скорее першение, чем боль) может быть отличительным признаком «омикрона» от других штаммов коронавируса, считают южноафриканские врачи.

Фото Температура 39, тест на COVID-19 – отрицательный: чем массово болеют россияне в январе 2022 года 2

Большинство заболевших переносят инфекцию в лёгкой форме. Но в этом кроется дополнительная опасность, если диагноз COVID-19 будет поставлен не сразу. Человек, заболевший штаммом «омикрон», может стать заразным уже в первые сутки после инфицирования.

Единственным способом диагностики коронавируса остаётся ПЦР-тестирование. Но в России сбой дают 30 % тестов на COVID-19, по статистике Минздрава. В результате люди с ложноотрицательными результатами не соблюдают режим самоизоляции и заражают других.

Фото Температура 39, тест на COVID-19 – отрицательный: чем массово болеют россияне в январе 2022 года 3

Точнее всего результаты теста на COVID-19 на третий день после появления первых симптомов. В первые дни после инфицирования концентрация вируса в организме ещё слишком мала, чтобы это определил анализ, а через неделю-две иммунная система уже убивает SARS-CoV-2.

Точность тестирования снижается и от того, что среди заболевших появляются вакцинированные люди. Они выделяют вирус в меньшем количестве и не такое продолжительное время, считает замдиректора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова.

Напомним, какие вакцины сохраняют эффективность против «омикрона», по мнению учёных.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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коронавирус
симптомы
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