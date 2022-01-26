Температура при омикроне: как сбить жар в домашних условиях, сколько дней держится температура при коронавирусе

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Врач Андрей Тяжельников сообщил о том, что при появлении симптомов заражения новым штаммом «омикрон» необходимо отказаться от лечения антибиотиками.

Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил о том, что при первых симптомах COVID-19, которые вызваны штаммов «омикрон», важно отказаться от применения антибиотиков.

"Изучая международный опыт распространения нового штамма, можно делать вывод о том, что инфекция, вызванная им, протекает легче в сравнении со штаммом "дельта". Среди основных симптомов отмечаются боли в мышцах, слабость и утомляемость, повышенная температура, сухой кашель, боль в горле, головная боль, насморк. Все это дает основания говорить о том, что новый штамм протекает по типу обычного ОРВИ", —поделился Тяжельников.

Специалист отметил, что если возникли перечисленные симптомы, то необходимо остаться дома.

"Лечение в данном случае является симптоматическим, а большинство препаратов есть у каждого в домашней аптечке, к тому же все они относятся к безрецептурным лекарственным средствам. Рекомендуется начать терапию с момента возникновения первых симптомов, даже если по каким-то причинам вы не обратились в поликлинику к врачу", — рассказал Тяжельников.

Кроме того, он уточнил, что жаропонижающее нужно пить, только если температура поднялась выше 38 градусов. Также врач говорит о том, что при заболевании могут помочь капли от насморка, полоскание горла, а нос желательно промывать солевым раствором.

"Ни в коем случае нельзя самостоятельно пить антибиотики. Против вирусов они бесполезны, но дают значительную нагрузку на организм. Вместо антибиотиков по рекомендациям Минздрава России для лечения коронавируса в легкой форме, в которой в большинстве случаев протекает "омикрон", могут быть использованы противовирусные препараты "Умифеновир" ("Арбидол", "Арпефлю" и тому подобное) и "Интерферон-альфа" ("Гриппферон", "Назоферон"). "Умифеновир" относится к ингибиторам слияния, взаимодействует с гемагглютинином вируса и препятствует слиянию липидной оболочки вируса и клеточных мембран. Рекомбинантный "Интерферон-альфа" (ИФН-α) для интраназального введения обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным и противовирусным действием. Механизм действия основан на предотвращении репликации вирусов, попадающих в организм через дыхательные пути. Все эти лекарственные препараты являются безрецептурными и при соблюдении правил приема, описанных в инструкции, безопасны для пациента", — рассказал он.

Тяжельников отметил, что от боли в горле помогут антисептические средства в виде пастилок, таблеток для рассасывания, спреев и полосканий.

Помимо этого, врач рекомендует пить больше жидкости и исключить из рациона тяжелую пищу, в частности жареные блюда, жирное и соленья. Специалист посоветовал есть лимоны и другие богатые витамином C фрукты. Также он напомнил, что следует проветривать помещение, где находится больной, и делать влажную уборку. Близким инфицированного стоит тщательно мыть руки и соблюдать профилактические санитарные меры.

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