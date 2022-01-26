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В Минздраве объяснили гибель студента от удара током в Самаре

Фото В Минздраве объяснили гибель студента от удара током в Самаре
Фото В Минздраве объяснили гибель студента от удара током в Самаре

Pixabay.com

В Самаре студент медицинского колледжа погиб от удара током во время перемены. Трагедию прокомментировал региональный Минздрав.

Минздрав Самарской области прокомментировал гибель студента медицинского колледжа от удара током. Об этом сообщили СМИ.

Студент первого курса самарского медицинского колледжа имени Ляпиной скончался от удара током во время перемены. Трагедия произошла в апреле 2021 года, однако до сих пор остается непонятным, что привело к гибели студента.

В министерстве здравоохранения Самарской области рассказали изданию sova.info, что комиссия по расследованию несчастного случая выяснила, что студент погиб из-за поражения электрическим током вследствие касания. Молодой человек проник в действующую закрытую электроустановку, взломав там замок.

После несчастного случая колледжу выделили деньги на замену электрических сетей и электроустановок. В образовательной организации модернизировали систему магистрального электроснабжения и установили современное оборудование.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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