В Новосибирске автомобиль полиции врезался в троллейбус на остановке

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Автомобиль ДПС врезался в заднюю часть троллейбуса, стоящего на остановке в Ленинском районе Новосибирска.

ДТП с участием полицейского автомобиля и троллейбуса запечатлели на фото жители Новосибирска. Снимок опубликован в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На фото видно троллейбус и врезавшийся в его заднюю часть автомобиль ДПС. Полицейская машина при этом получила серьёзные повреждения. ЧП в этот момент фотографирует сотрудник МЧС.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на пост об аварии. Большинство подписчиков иронично прокомментировали, что в ДТП, скорее всего, виноват водитель троллейбуса:

«Троллейбус ехал задним ходом?»;

«Понаставили троллейбусов и полиции не проехать»;

«Стопудово троллейбус виноват! Встал в неположенном месте!»

Напомним, в сентябре прошлого года патрульный автомобиль ГИБДД перевернулся на крышу в центре Новосибирска после столкновения с автомобилем Lexus. Виновным в аварии признали водителя иномарки.