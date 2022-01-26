В Новосибирске автомобиль полиции врезался в троллейбус на остановке

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»
Автомобиль ДПС врезался в заднюю часть троллейбуса, стоящего на остановке в Ленинском районе Новосибирска.
ДТП с участием полицейского автомобиля и троллейбуса запечатлели на фото жители Новосибирска. Снимок опубликован в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
На фото видно троллейбус и врезавшийся в его заднюю часть автомобиль ДПС. Полицейская машина при этом получила серьёзные повреждения. ЧП в этот момент фотографирует сотрудник МЧС.
Пользователи соцсети бурно отреагировали на пост об аварии. Большинство подписчиков иронично прокомментировали, что в ДТП, скорее всего, виноват водитель троллейбуса:
«Троллейбус ехал задним ходом?»;
«Понаставили троллейбусов и полиции не проехать»;
«Стопудово троллейбус виноват! Встал в неположенном месте!»
Напомним, в сентябре прошлого года патрульный автомобиль ГИБДД перевернулся на крышу в центре Новосибирска после столкновения с автомобилем Lexus. Виновным в аварии признали водителя иномарки.
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