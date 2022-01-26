В Новосибирске директор организации вывела более 1 млн рублей из легального оборота

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Благодаря жительнице Новосибирска в теневой оборот вывели более 1 млн рублей.

В Новосибирске завершено расследование дела в отношении 31-летней женщины, директора местной организации. В течение года она открывала банковские счета и отдавала данные неустановленному лицу. По итогу более 1 млн рублей выбыло в неконтролируемый оборот. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

«Обвиняемая, являясь номинальным директором организации, в период с декабря 2016 года по февраль 2017 года обратилась в коммерческие банки с системой дистанционного обслуживания счетов, расположенных на территории города Новосибирска, с целью открытия расчётных счетов юридического лица без намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность», – сообщается в предварительных данных СК.

В Железнодорожном районе женщина сбыла данные открытых банковских счетов неустановленному лицу. В дальнейшем их использовали для вывода денег в теневой оборот – перевести удалось более 1 млн рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Свою вину сибирячка признала, дело направлено в суд с утверждённым обвинительным заключением.

Напомним, ранее жительница Новосибирска создала фирму-«прокладку» и вывела в теневой оборот более 5 млн рублей.