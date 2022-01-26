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В Новосибирске на рынке новостроек количество предложений превысило спрос

Фото В Новосибирске на рынке новостроек количество предложений превысило спрос
Фото В Новосибирске на рынке новостроек количество предложений превысило спрос

Pixabay.com

На новосибирском рынке новостроек количество предложений превышает спрос. Готовых квартир стало на 15 % больше, чем покупателей.

В Новосибирске на рынке новостроек количество предложений на 15 % превысило спрос. Эксперт объяснил, какую выгоду от создавшейся ситуации получат новосибирцы. Об этом сообщили СМИ.

В 2021 году количество готовых квартир в продаже превысило количество проданных квартир в строящихся домах. Из-за роста предложений на первичном рынке недвижимости квартир с каждым годом становится больше, чем покупателей. За прошлый год Росреестр зарегистрировал 37 017 договоров о праве собственности, из них 32 118 договоров об участии в долевом строительстве. Остальные квартиры поступили в свободную продажу – за год предложение превысило спрос на 15 %.

Аналитик строительного рынка Сергей Николаев объяснил, что ранее продажи новостроек подняли льготные ипотечные программы. Однако будущее за готовым жильем и проектным финансированием, передает БФМ-Новосибирск. В пользу этого говорит смещение спроса в сторону готового жилья.

Создавшаяся на рынке недвижимости ситуация заставит застройщиков учитывать пожелания покупателей и предлагать им не только дешевые квартиры, но и уникальное по планировке, инфраструктуре или обслуживанию жилье.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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