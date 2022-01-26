В Новосибирске сдвинули срок сдачи четвёртого моста на сентябрь 2023 года

Фото: пресс-служба группы «ВИС»

Сроки строительства четвёртого моста в Новосибирске увеличились, поэтому сдан объект будет позднее, в сентябре 2023 года, заявил аудитор Контрольно-счётной палаты Новосибирской области Валерий Алёхин.

Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске будет завершено позже, чем планировалось. Задержка, по предварительным оценкам, составит 284 календарных дня. Таким образом, сдадут объект 17 сентября 2023 года, сообщил аудитор Контрольно-счётной палаты Новосибирской области Валерий Алёхин на сессии Заксобрания региона.

Не исключено, что сроки строительства продлят и после сентябрьского дедлайна, до 6 декабря 2023 года, добавил он.

По словам Алёхина, в декабре 2021 года техническая готовность моста должна была составить минимум 55 %, но на данный момент достигла всего 35,5 %.

Напомним, что сейчас строители выполняют 14-ю стадию надвижки пролётного строения моста из 16. Приступили к новому этапу рабочие после новогодних праздников.