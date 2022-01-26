В Новосибирской области увеличивается мощность тепличного хозяйства

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На тепличном комбинате «Новосибирский» Губернатору Андрею Травникову продемонстрировали работу участка сортовых роз, реализованного на второй этапе инвестиционного проекта «Сибирская роза».

«Чуть больше года назад мы запускали этот важный для нашего региона проект и итоги работы впечатляют – почти семь миллионов роз выращено под Новосибирском, в Сибири. Рынок поставок охватывает регионы от Дальнего Востока до Москвы. Экономическая отдача и для района, и для области: и это и новые рабочие места, и прирост средней заработной платы на предприятии, и налоги. Слова благодарности нашему партнеру, инвестору за реализацию такого проекта», – отметил Андрей Травников.

«В наших планах полностью перевести тепличный комбинат Новосибирский на цветы. Сейчас все усилия направлены на повышение производительности труда, ожидаем поставку нового оборудования для сортировки цветов. Делаем все, чтобы обеспечить Новосибирскую область, весь федеральный округ тем количеством цветов, тем ассортиментом, которые востребованы здесь», – сообщил учредитель ГК «Горкунов» Борис Горкунов.

Кроме того, глава региона заявил, что областные власти совместно с предприятием работают над решением кадрового вопроса. «Вопрос нехватки кадров актуален для многих. Мы совместно стараемся создавать условия для проживания, для доставки персонала на различные предприятия, развиваем социальную сферу. Большую помощь в этом оказывает госпрограмма, которую в свое время поддержал Президент Владимир Путин – «Комплексное развитие сельских территорий». Наш регион успешно участвует в этой программе, а один из залогов успеха – участие в ней и бизнеса. ГК «Горкунов» также участвуют в реализации проектов этой программы», – подчеркнул глава региона.

Тепличный комбинат «Новосибирский» введен в эксплуатацию в три этапа с 2010 по 2012 год. В 2021 году используемая площадь теплиц составила 14,73 га. С мая по сентябрь 2020 года предприятием реализована первая очередь инвестиционного проекта по реконструкции 2 га теплиц для выращивания роз на срез. Первый выпуск продукции состоялся в ноябре 2020 года. В период с мая по октябрь 2021 года проведен второй этап реконструкции теплиц с увеличением площади, отведенной под выращивание роз до 4 га. Объем производства цветов в 2021 году составил 6,8 млн шт. Реализация нового проекта позволит обеспечить качественными цветами Новосибирскую область и ближайшие регионы.