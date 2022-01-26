В Новосибирской области в теплицах вырастили почти 7 млн роз

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В теплицах Новосибирской области вырастили почти 7 миллионов роз.
Цветы из новосибирских теплиц реализовали в российских регионах от Москвы до Дальнего Востока. Об этом сообщили СМИ.
В Новосибирской области в 2020 году запустили инвестиционный проект «Сибирская роза». На тепличном комбинате «Новосибирский» выращивают цветы для рынков всех российских регионов. За год в теплицах удалось вырастить семь миллионов роз.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что теплицы дают большую экономическую отдачу для региона, обеспечивая прирост рабочих мест и средней зарплаты. Учредитель группы компаний «Горкунов» Борис Горкунов отметил, что в текущем году предприятие должно полностью перейти на выращивание цветов, которыми планируется обеспечить всю Новосибирскую область и ближайшие регионы.
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