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общество

В Новосибирской области в теплицах вырастили почти 7 млн роз

Фото В Новосибирской области в теплицах вырастили почти 7 млн роз
Фото В Новосибирской области в теплицах вырастили почти 7 млн роз

Pixabay.com

В теплицах Новосибирской области вырастили почти 7 миллионов роз.

Цветы из новосибирских теплиц реализовали в российских регионах от Москвы до Дальнего Востока. Об этом сообщили СМИ.

В Новосибирской области в 2020 году запустили инвестиционный проект «Сибирская роза». На тепличном комбинате «Новосибирский» выращивают цветы для рынков всех российских регионов. За год в теплицах удалось вырастить семь миллионов роз.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что теплицы дают большую экономическую отдачу для региона, обеспечивая прирост рабочих мест и средней зарплаты. Учредитель группы компаний «Горкунов» Борис Горкунов отметил, что в текущем году предприятие должно полностью перейти на выращивание цветов, которыми планируется обеспечить всю Новосибирскую область и ближайшие регионы.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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