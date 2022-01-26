Всех получающих пенсию на карту пенсионеров ждёт большая беда с 26 февраля

Фото Густаво Зырянова

Российские пенсионеры, имеющие долги перед ресурсоснабжающими организациями, могут лишиться части средств на банковских картах – деньги снимут за не оплаченную вовремя услугу.

Пенсионный эксперт предупредил об опасности, нависшей над банковскими картами пожилых людей. Деньги с карт могут снять за долги перед ресурсными организациями. Об этом пишет PRIMPRESS со ссылкой на эксперта Сергея Власова.

По словам Власова, речь идёт о пожилых людях, получающих пенсионные выплаты на банковские карты. В случае если пенсионер по какой-то причине не внесёт плату за услуги ЖКХ, средства автоматически будут сняты с пластикового кошелька.

Эксперт подчеркнул, что с подобной проблемой могут столкнуться пожилые люди, которые, к примеру, уехали в отпуск, на дачу, а карту оставили дома. После возвращения человек может обнаружить списание денежных средств.

«Это будут не мошенники, как может показаться в первую минуту. Мошенники обычно похищают всю сумму. А в данном случае списывается как раз сумма неоплаченного долга, например, за коммунальные услуги», – объяснил Власов.

Дело в том, что при наличии долга коммунальщики спешат обратиться в суд. После рассмотрения дела сумму могут списать с пенсионной карты. По словам эксперта, при наличии задолженности снимать всю пенсию запрещено. Но если на «пластике» накапливается много денег (допустим, пенсия за несколько месяцев), то эти средства расцениваются как накопления. Следовательно, часть из них может быть снята за долги.

Обезопасить себя от такого финансового «сюрприза» пожилые люди могут только одним способом – вовремя оплачивать услуги и не допускать появления долга.