Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика

ВТБ планирует обновить 40% банкоматов до конца 2023 года

Фото ВТБ планирует обновить 40% банкоматов до конца 2023 года
Фото ВТБ планирует обновить 40% банкоматов до конца 2023 года

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

ВТБ приступил к масштабному обновлению сети устройств самообслуживания. В течение ближайших двух лет банк планирует заменить 6 тыс. банкоматов – 40% всей сети. Благодаря этому клиенты смогут получать услуги в банкоматах быстрее, а доступный функционал устройств расширится.

В 2022-2023 гг. ВТБ планирует обновить по 3 тыс. банкоматов в год по всей России. Одновременно с этим ВТБ проанализирует востребованность АТМ в текущих локациях и при необходимости точечно изменит их местоположение для повышения удобства и доступности для клиентов.

В результате изменений в 2022 году средний возраст банкомата в сети ВТБ снизится до 5 лет, а в 2023 году – до 4 лет. Это повысит скорость отклика ATM и позволит клиентам быстрее получать необходимые услуги.

«Банкоматы остаются одним из самых востребованных каналов взаимодействия клиента с банком. При этом их роль во многом меняется, отражая тренды на цифровизацию и самообслуживание. Клиенты активно используют банкоматы для внесения и снятия наличных не только с «пластика», но и с цифровых карт, а также для оформления розничных продуктов, переводов по СБП. Модернизация сети ATM повысит скорость обслуживания по этим операциям, а также создаст технологическую базу для внедрения новых digital-сервисов», — прокомментировал начальник управления «Устройства самообслуживания» департамента розничного бизнеса Банка ВТБ (ПАО) Сергей Панюшкин.

Эксперт ВТБ подчеркнул, что программа обновления предусматривает замену устройств в 79 регионах России: «Во многих городах и небольших населенных пунктах банкоматы сохраняют высокую социальную значимость, и нам важно обеспечить их быструю и бесперебойную работу для клиентов ВТБ и банков-партнеров. По нашим прогнозам, это позволит ВТБ стать лидером по удовлетворенности пользователей банкоматов».

На сегодняшний день ВТБ обладает одной из крупнейших в России сетей самообслуживания, которая насчитывает порядка 15 тыс. устройств более чем в 1,5 тыс. населенных пунктов. В 2021 году банк запустил технологию бесконтактного снятия и внесения наличных в банкоматах, в том числе с цифровых карт.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

ВТБ
банкомат
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21601
Россияне получат по 12 200 рублей от соцзащиты 23 января 2022 года
10111
Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла
9873
Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира
9384
В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»
8181
Академик РАН предложил лечить «омикрон» водкой
6987
Два выходных после ревакцинации в январе 2022 года: кому положено, как получить – разъяснение юриста
6899
Россиянка умерла от COVID-19 после вакцинации новосибирской «ЭпиВакКороной»