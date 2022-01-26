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общество

Yota назвала самые общительные регионы России

Фото Yota назвала самые общительные регионы России
Фото Yota назвала самые общительные регионы России

Фото pixabay.com / Yota

Аналитики компании Yota определили самые «звонящие» и «качающие» регионы России, проверив количество и продолжительность телефонных звонков абонентов сети и объем мобильного трафика за 2021 год.

Фото Yota назвала самые общительные регионы России 2

Фото Yota назвала самые общительные регионы России 3

Те же регионы, но в другом порядке, вошли и в топ-10 по количеству звонков. В некоторых регионах звонят чаще, но говорят меньше. Первая пятерка осталась без изменений, однако Краснодарский край, Астраханская и Челябинская области потеряли свои позиции. Поднялись в рейтинге Республика Татарстан и Хабаровский край с большим количеством звонков, но более короткой средней продолжительность разговора.

В анализ также вошли пользователи Yota из других регионов страны. на последних строчках списка по количеству звонков: Республика Адыгея, Магаданская область, Республика Алтай и Ингушетия и Чукотский автономный округ.

Фото Yota назвала самые общительные регионы России 4

В некоторых регионах оказались практически идентичные показатели по количеству звонков, несмотря на различия численности населения. Сахалинская область обошла Чувашскую Республику на 3%, хотя население Чувашской республики в 2,5 раза превышает число жителей Сахалинской области. Значительной оказалась разница в количестве звонков лидера и региона, завершающего список: в Москве и Московской области звонят в 2000 раз больше, чем в Чукотском автономном округе (1,2 млрд звонков против 600 тысяч).

В десятку по объемам использованного мобильного трафика вошли те же регионы, при этом, Свердловская область заменила Челябинскую. Первенство здесь также удерживают Москва и МО, Санкт-Петербург и ЛО и Республика Башкортостан — с 263 млн, 94 млн и 51 млн гигабайтов соответственно. Забайкальский край с четвертого места по количеству и продолжительности звонков опустился на десятое место по объемам трафика, где жители отдают выбор классическим звонкам, а не соцсетям и мессенджерам.

Фото Yota назвала самые общительные регионы России 5

По словам директора по маркетингу Yota Ирины Пюскюлян, было очевидно, что на первом и втором местах по звонкам и интернет-трафику окажутся Москва, МО, Санкт-петербург и ЛО. Однако во всех трех топах третье место занимает Республика Башкортостан. По сравнению с 2020 годом в прошлом году потребление голосового трафика снизилось на 5%, общение все чаще уходит в мессенджеры и соцсети. На этом фоне удивительно выглядит статистика Забайкальского края, который с четвертого места по звонкам переместился на десятое место по потреблению интернет-трафика, где люди до сих пор предпочитают “живое” общение», — отмечает она.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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