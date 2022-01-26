Злая стая: новосибирские зоозащитники - о том, почему стерилизация не "лечит" агрессивных собак и как спасти детей от нападения дворняг

Фото Сиб.фм, из группы «Приют для бездомных животных Новосибирск»

22 января в селе Забайкальского края было найдено тело 7-летней девочки, истерзанной бродячими собаками. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс и в очередной раз подняла вопрос о проблеме нападения агрессивных бездомных животных на людей. Почему стерилизация не решит проблему и сколько обходится содержание бездомной собаки для бюджета – в материале Сиб.фм.

«Рвала ребёнка и бросала в стороны»

Проблема нападения бродячих собак на прохожих – проблема, актуальная для Новосибирска в том числе. Периодически в городе случаются инциденты, в которых страдают дети.

Один из самых громких случаев последних лет произошёл в марте прошлого года на улице Электровозной в Первомайском районе. Там на маленькую школьницу напал бездомный пёс, который в считанные мгновения подмял ребёнка под себя и начал рвать. Ещё одна девочка пыталась отбить подружку, но не смогла. Произошедшее попало в объектив камеры видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. На нём видно, как собака рвёт и бросает ребёнка в разные стороны.

Из машины выскочили двое мужчин, которые прогнали собаку и отвезли ребёнка к родителям. В результате было возбуждено уголовное дело в отношении представителей муниципального казённого учреждения города Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных».

Сегодня стая бездомных псов терроризирует жителей улицы Шевченко в Октябрьском районе Новосибирска. Свору часто видят рядом с трамвайной остановкой «Улица Маковского», и она уже прославилась как агрессивная. По словам новосибирца Виктора Волошина, минувшим летом собаки напали на его дочь и её 9-летнюю подружку. Девочку покусали, мужчина по телефону обратился в «городскую спецслужбу» и указал, где можно найти животных – на теплотрассе на улице Сакко и Ванцетти.

«Ну приехали. Ну лениво вышли из «газели», лениво подошли и очень лениво кинули свои сеточки в сторону этих собак. Сеточки не долетели, естественно. Собаки проснулись, встали, потянулись, переглянулись и потрусили дальше мимо», – отметил мужчина.

По его словам, специалисты попросили подписать акт, согласно которому им не удалось поймать собак, но при этом заявка считается «отработанной». Сегодня собаки продолжают бегать по микрорайону и пугать детей, шагающих в школу.

4 миллиона на бездомных собак

В 2021 году более 4 миллионов рублей было потрачено на решение вопроса со стаями бродячих собак в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

При этом ситуация в городе продолжает обостряться: по данным городской администрации, за минувший год на бездомных псов поступило 3 077 жалоб, что на 30 % больше, чем в 2020-м.

Заявки отработали по почти 600 собакам: 408 собак продолжают находиться в муниципальном Новосибирском центре по проблемам домашних животных (НЦПДЖ), 180 отловили, стерилизовали, чипировали и вернули на улицу или пристроили к новым хозяевам.

«Собак нельзя выпускать на улицу»

Если НЦПДЖ не справляется с возложенными на него обязанностями, властям стоит обратить внимание на частные приюты, заявила руководитель приюта для бездомных животных «Сибирский алабай» Валерия Зубковская. По её словам, требуется системный подход к решению проблемы.

«Надо государству спонсировать частные приюты, которые берут на себя содержание собак, – хотя бы едой или бесплатной стерилизацией», – отметила зоозащитница.

По её словам, стерилизовать и выпускать животных обратно на улицу, как это делает НЦПДЖ, нельзя, поскольку собаки «так или иначе сбиваются в стаи, кастрированы они или нет». Поэтому, если животное возвращается на улицу, всегда существует риск, что оно нападёт на человека.

«Мы, получается, стерилизуем животных, пристраиваем их, от нас ни одна собака не ушла на улицу просто. Ни одной собаки мы не выпустили, я себе этого не позволила бы», – пояснила Зубковская.

Дорого получается

На содержание одной бездомной собаки в месяц уходит около 2 тысяч рублей. Об этом на днях заявил депутат Государственной думы РФ Николай Валуев.

По его словам, вся жизнь животного в государственном приюте в среднем оценивается в 240 тысяч рублей. То есть на то, чтобы решить проблему с бездомными собаками, в России необходимы сотни миллионов рублей. Валуев подчеркнул, что если не поднимать вопрос об эвтаназии животных, то разумным выходом из ситуации может стать обязательная регистрация собак их хозяевами.

Решением проблемы также озаботились коллеги Валуева в Государственной Думе РФ. Накануне спикер Вячеслав Володин сообщил, что депутаты должны в течение февраля подготовить предложения по изменению законодательства. В частности, по его мнению, необходимо повысить ответственность чиновников на местах, которые должны решать проблему с бездомными животными.

«Речь идёт также о дополнительных мерах поддержки гражданских инициатив, направленных на оказание помощи животным, создание приютов», – заявил Володин.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин тем временем поручил своим сотрудникам проработать действующее российское законодательство, так как проблема нападения бродячих псов на людей не получает должного внимания, а в некоторых субъектах РФ власти её игнорируют.

«Пристрелить, отравить, задавить»

У рядовых жителей Новосибирска два полярных видения на решение проблемы с бездомными собаками.

Многие призывают гуманно обращаться с животными, однако большинство поддерживают сторонников радикальных мер. Последних больше всего в соцсетях, где люди не привыкли сдерживать эмоции.

«Накормить мясом с известными таблетками, и нет этой дикой стаи. А там хоть зажалуйтесь»;

«Завтра заеду подавлю псин»;

«Пристрелить»;

«Многие забывают просто, что это уже не милые домашние собачки»;

«Вот мне вообще пофиг, как эти собаки сдохнут, главное, чтобы они людей не загрызли»;

«Это вполне себе хищные стаи диких зверей, приспособленные жить в городских условиях»;

Как правило, в полемику с авторами таких комментариев вступают зоозащитники и любители животных, которые настаивают на цивилизованном решении проблемы.

Что делать, если на тебя бежит стая

Пока меры вырабатываются на самом высоком уровне, горожанам следует знать, как вести себя в ситуации, когда на тебя бежит свора собак, заявила опытная заводчица Татьяна Котова. По её словам, животные зачастую боятся людей больше, чем люди боятся их.

«От этого все нападения происходят. Если видите стаю и надо пройти мимо собак, не нужно никак на них реагировать: они живут своей жизнью, пусть живут своей жизнью. Если человек начинает агрессировать на собак, они, конечно, дадут обратную реакцию», – отметила она.

Если самообладание сложно сохранить, когда на тебя бежит свора собак, то лучше вовсе остановиться и позволить собакам пробежать мимо, добавила заводчица. По её словам, собаки никогда не кинутся на неподвижно стоящего человека.