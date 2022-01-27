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Банда аферистов украла у пенсионерок более 1 млн рублей

Фото Банда аферистов украла у пенсионерок более 1 млн рублей
Фото Банда аферистов украла у пенсионерок более 1 млн рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мужчины звонили пенсионеркам под видом родственников и просили деньги.

В Санкт-Петербурге правоохранители смогли задержать банду аферистов, которые обокрали пенсионеров минимум на 1 млн 170 тысяч рублей. Об этом сообщили на сайте Online47 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Оказалось, что за лето 2021 года аферисты ограбили минимум трёх пенсионеров. Все они написали заявления с идентичными историями.

Так, в июне в полицию обратилась 82-летняя пенсионерка. Она сообщила, что ей на домашний телефон позвонил неизвестный, представившись сыном. Он заявил, что ему срочно необходимы деньги, которую нужно передать знакомому. Вскоре домой к пожилой женщине пришёл молодой человек и получил 500 тысяч рублей.

Спустя месяц, в июле, к правоохранителям обратилась ещё одна 82-летняя женщина. По такому же сценарию ей позвонил «сын», который рассказал о трагедии: он якобы ударил девушку, и она умерла. Чтобы в отношении него не завели дело, ему нужно 500 тысяч рублей. Вскоре к пенсионерке также прибыл курьер и забрал сумму.

В августе аферисты обокрали 91-летнюю женщину, но уже на 170 тысяч рублей. Схема такая же, однако в этот раз ей звонил «внук».

Недавно банду удалось задержать, мошенниками оказались 26-летний мужчина (обычно играл «родственника») и двое курьеров 24 и 29 лет. В отношении них возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Теперь полицейские устанавливают другие эпизоды преступной деятельности задержанных.

Напомним, ранее в Новосибирске 36-летний мужчина украл у матери 50 тысяч рублей.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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