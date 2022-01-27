Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске банду разбойников будут судить за похищение людей

Фото В Новосибирске банду разбойников будут судить за похищение людей
Фото В Новосибирске банду разбойников будут судить за похищение людей

Фото Сиб.фм

В Новосибирске перед судом предстанут трое мужчин, которых обвиняют в разбойных нападениях, похищении человека и вымогательстве.

Следователи завершили расследование уголовного дела о банде разбойников, которые орудовали в Новосибирской области в стиле 90-х.

По версии следствия, в феврале 2020 года трое мужчин 24, 33 и 37 лет совершили разбойные нападения на трёх мужчин и похитили их имущество на сумму 868 тысяч рублей.

После этого они заперли их в номере гостиницы на улице Кирова, где избивали потерпевших и требовали от них оформить договоры купли-продажи на два автомобиля стоимостью 500 тысяч и 1 млн 100 тысяч рублей. Жертвы, опасаясь за свою жизнь, подписали все необходимые бумаги.

В апреле 2020 года один из обвиняемых на похищенном автомобиле попал в ДТП, нарушив правила дорожного движения. В результате произошло столкновение с несколькими автомобилями, пострадали 4 человека, двое из которых – маленькие дети.

На розыск преступников были брошены опытные оперативники областного главка МВД. Первого подозреваемого задержали уже в июле 2020 года на базе отдыха в Новосибирском районе. На след второго правоохранители вышли в октябре 2020 года в Краснодарском крае. Третьего удалось задержать в феврале 2021 года на съёмной квартире в Перми. Известно, что все трое ранее были судимы за аналогичные преступления.

«У задержанных полицейские изъяли похищенное: мобильный телефон, автомобиль BMW X5, ещё один автомобиль сотрудники уголовного розыска обнаружили на авторазборе в Новосибирске», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Уголовное дело, возбуждённое сразу по нескольким статьям, передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее в Новосибирске осудили 16-летнего подростка за нападения на школьников.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Павел Тиунов

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10459
Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла
10226
Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира
8580
Академик РАН предложил лечить «омикрон» водкой
7356
Два выходных после ревакцинации в январе 2022 года: кому положено, как получить – разъяснение юриста
7274
Россиянка умерла от COVID-19 после вакцинации новосибирской «ЭпиВакКороной»
6335
Символом новогодней столицы в Новосибирске может стать орангутан
6237
Стая агрессивных собак пугает школьников в Октябрьском районе Новосибирска