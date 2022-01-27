В Новосибирске банду разбойников будут судить за похищение людей

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В Новосибирске перед судом предстанут трое мужчин, которых обвиняют в разбойных нападениях, похищении человека и вымогательстве.

Следователи завершили расследование уголовного дела о банде разбойников, которые орудовали в Новосибирской области в стиле 90-х.

По версии следствия, в феврале 2020 года трое мужчин 24, 33 и 37 лет совершили разбойные нападения на трёх мужчин и похитили их имущество на сумму 868 тысяч рублей.

После этого они заперли их в номере гостиницы на улице Кирова, где избивали потерпевших и требовали от них оформить договоры купли-продажи на два автомобиля стоимостью 500 тысяч и 1 млн 100 тысяч рублей. Жертвы, опасаясь за свою жизнь, подписали все необходимые бумаги.

В апреле 2020 года один из обвиняемых на похищенном автомобиле попал в ДТП, нарушив правила дорожного движения. В результате произошло столкновение с несколькими автомобилями, пострадали 4 человека, двое из которых – маленькие дети.

На розыск преступников были брошены опытные оперативники областного главка МВД. Первого подозреваемого задержали уже в июле 2020 года на базе отдыха в Новосибирском районе. На след второго правоохранители вышли в октябре 2020 года в Краснодарском крае. Третьего удалось задержать в феврале 2021 года на съёмной квартире в Перми. Известно, что все трое ранее были судимы за аналогичные преступления.

«У задержанных полицейские изъяли похищенное: мобильный телефон, автомобиль BMW X5, ещё один автомобиль сотрудники уголовного розыска обнаружили на авторазборе в Новосибирске», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Уголовное дело, возбуждённое сразу по нескольким статьям, передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее в Новосибирске осудили 16-летнего подростка за нападения на школьников.