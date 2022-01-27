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общество

Двухнедельные каникулы для школьников объявили в Новосибирске из-за COVID-19

Фото Двухнедельные каникулы для школьников объявили в Новосибирске из-за COVID-19
Фото Двухнедельные каникулы для школьников объявили в Новосибирске из-за COVID-19

Фото Густаво Зырянова

Всеобщий карантин вводится в школах Новосибирской области с понедельника, 31 января, из-за роста заболеваемости детей коронавирусом и ОРВИ.

Двухнедельные каникулы для учащихся младших классов вводятся в Новосибирской области с понедельника, 31 января. Об этом в ходе пресс-конференции заявил губернатор региона Андрей Травников 27 января.

«На сегодняшний день принято решение о всеобщем карантине школьников, который планируется ввести с понедельника (31 января. – Прим. ред.), – сказал Андрей Травников. – Точный формат этого карантина ещё обсуждается членами оперативного штаба, но уже сейчас можно сказать, что он будет дифференцированным».

Так, младшеклассников отправят на двухнедельные каникулы. Ученики «среднего» звена будут переведены на дистанционное обучение.

В обычном, очном формате, продолжат обучение только одиннадцатиклассники.

Губернатор Травников отметил, что окончательное решение о сроках действия всеобщего школьного карантина будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. В настоящее время власти ориентируются на срок 1-2 недели.

По словам главы региона, решение о введении карантина для школьников связано с ростом заболеваемости детей ОРВИ и коронавирусом.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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