Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

проиcшествия

Бывший завхоз в новосибирском главке МВД пойдёт под суд за махинации со служебными УАЗ «Патриот» и «Форд Мондео»

Фото Бывший завхоз в новосибирском главке МВД пойдёт под суд за махинации со служебными УАЗ «Патриот» и «Форд Мондео»
Фото Бывший завхоз в новосибирском главке МВД пойдёт под суд за махинации со служебными УАЗ «Патриот» и «Форд Мондео»

Фото Сиб.фм

Сын бывшего начальника хозяйственного центра областного главка МВД незаконно пользовался служебными автомобилями УАЗ «Патриот» и Ford Mondeo.

Бывшего начальника федерального казённого учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Новосибирской области» будут судить за превышение должностных полномочий, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По версии следствия, в 2020 году 56-летний полицейский чиновник приказал подчинённым передать в пользование своему сыну, тоже полицейскому, два служебных автомобиля – УАЗ «Патриот» и «Форд Мондео».

«Родственник использовал транспорт в личных целях (заправлял с использованием служебных топливных карт, совершил 4 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения)», – сообщили в прокуратуре.

В результате был «подорван авторитет правоохранительного органа», а также нанесён ущерб в размере более 44 тысяч рублей.

В отношении полицейского чиновника было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Если суд признает его виновным, ему грозит наказание вплоть до 4 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Новосибирске осудили двух бывших полицейских, которые брали взятки лапшой «Роллтон».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Павел Тиунов

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10403
Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла
10169
Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира
8476
Академик РАН предложил лечить «омикрон» водкой
7242
Два выходных после ревакцинации в январе 2022 года: кому положено, как получить – разъяснение юриста
7197
Россиянка умерла от COVID-19 после вакцинации новосибирской «ЭпиВакКороной»
6305
Символом новогодней столицы в Новосибирске может стать орангутан
6205
Стая агрессивных собак пугает школьников в Октябрьском районе Новосибирска