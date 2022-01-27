Бывший завхоз в новосибирском главке МВД пойдёт под суд за махинации со служебными УАЗ «Патриот» и «Форд Мондео»

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Сын бывшего начальника хозяйственного центра областного главка МВД незаконно пользовался служебными автомобилями УАЗ «Патриот» и Ford Mondeo.

Бывшего начальника федерального казённого учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Новосибирской области» будут судить за превышение должностных полномочий, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По версии следствия, в 2020 году 56-летний полицейский чиновник приказал подчинённым передать в пользование своему сыну, тоже полицейскому, два служебных автомобиля – УАЗ «Патриот» и «Форд Мондео».

«Родственник использовал транспорт в личных целях (заправлял с использованием служебных топливных карт, совершил 4 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения)», – сообщили в прокуратуре.

В результате был «подорван авторитет правоохранительного органа», а также нанесён ущерб в размере более 44 тысяч рублей.

В отношении полицейского чиновника было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Если суд признает его виновным, ему грозит наказание вплоть до 4 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Новосибирске осудили двух бывших полицейских, которые брали взятки лапшой «Роллтон».