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«Это не тайна»: вирусолог Альтштейн выступил за раскрытие данных исследований «Спутника V»

Фото «Это не тайна»: вирусолог Альтштейн выступил за раскрытие данных исследований «Спутника V»
Фото «Это не тайна»: вирусолог Альтштейн выступил за раскрытие данных исследований «Спутника V»

Фото Густаво Зырянова

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн поддержал мнение о том, что данные результатов исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» должны публиковаться в открытом доступе.

Вирусолог прокомментировал позицию депутата Госдумы Алексея Куринного, который ранее потребовал от Минздрава предоставить результаты последних исследований российской вакцины.

«Поскольку пандемия продолжается, за вакциной всё время нужно следить. Поэтому, если речь в запросе депутата [Алексея Куринного] шла о данных последних исследований, то, конечно, такие данные нужно обнародовать. Эти данные получаются путём исследований в больницах: подсчитывается, сколько есть заражённых, больных людей в клинике, какой процент из них вакцинированы, когда вакцинированы и какими вакцинами. Это всё должно сообщаться. Никакой тайны здесь быть не может», – цитирует вирусолога издание NEWS.ru.

Ранее депутат в своём Instagram опубликовал ответ на свой запрос от Минздрава РФ, где сообщается, что «результаты исследования отечественных вакцин являются конфиденциальными и содержат коммерческую тайну». Парламентарий пояснил, что запрашивал сведения о второй, третьей и четвёртой фазах испытаний «Спутника V», но получил отказ.

«Я поддерживаю запрос депутата, чтобы данные об эффективности вакцин публиковались время от времени – проверкой в конкретных условиях и в условиях теперешнего времени. И так нужно делать каждые несколько месяцев – проверять и показывать действие вакцины. В этом отношении его требования правильные. И отвечать, что это тайна... Это не тайна, это то, за чем следят государство и общественность», – высказался Альтштейн.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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