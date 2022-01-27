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Именины у Нины: когда по церковному календарю в 2022 году Нины отмечают день ангела

Фото Именины у Нины: когда по церковному календарю в 2022 году Нины отмечают день ангела
Фото Именины у Нины: когда по церковному календарю в 2022 году Нины отмечают день ангела

Фото pixabay.com

Древнее имя Нина в России редкое, и чаще девочек называют Ниной в честь равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, день которой – 27 января. Святые с именем Нина в 2022 году почитаются 3 раза: ещё 14 мая и 19 ноября.

Имя Нина имеет несколько значений. От еврейского слова «нин» – «правнучка», в переводе с грузинского языка – «юность», от шумерского «нин» – «госпожа».

27 января именины отмечают женщины, названные в честь равноапостольной Нины, покровительницы Грузии. Святая Нина родилась в Каппадокии (ныне Турция). Дева Мария вручила девушке Хитон (тяжёлый крест из виноградной лозы) и направила в Иверию (так тогда называли Грузию). Нина прибыла в языческую страну, где проповедовала христианство. Однажды, благодаря молитвам девушки, бездетная пара обрела детей. Нина низвергла языческих идолов и распространила христианство по всей Грузии.

Фото Именины у Нины: когда по церковному календарю в 2022 году Нины отмечают день ангела 2

14 мая отмечают именины женщины, названные в честь новомученицы Нины Кузнецовой.

19 ноября – день памяти преподобномученицы, инокини Нины Шуваловой.

День ангела – это день, когда церковь поминает святого, чьё имя христианин получил при обряде крещения.

«Господь каждому из нас даёт двух Ангелов, – учит нас Фёдор Едесский, – один из которых – Ангел-хранитель – хранит нас от всякого зла, от разных несчастий и помогает делать добро, а другой Ангел – святой угодник Божий, имя которого мы носим, ходатайствует о нас перед Богом, молит Бога за нас. Его молитвы, как более достойные, угодные Богу, скорее приемлются, чем наши, грешные».

Фото Именины у Нины: когда по церковному календарю в 2022 году Нины отмечают день ангела 3

Наиболее близким молитвенником за душу христианина будет тот, чьё имя он носит.

Напомним, весь церковный календарь православных праздников на 2022 год. Когда день ангела Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, читайте на Сиб.фм.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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