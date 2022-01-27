Именины у Нины: когда по церковному календарю в 2022 году Нины отмечают день ангела

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Древнее имя Нина в России редкое, и чаще девочек называют Ниной в честь равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, день которой – 27 января. Святые с именем Нина в 2022 году почитаются 3 раза: ещё 14 мая и 19 ноября.

Имя Нина имеет несколько значений. От еврейского слова «нин» – «правнучка», в переводе с грузинского языка – «юность», от шумерского «нин» – «госпожа».

27 января именины отмечают женщины, названные в честь равноапостольной Нины, покровительницы Грузии. Святая Нина родилась в Каппадокии (ныне Турция). Дева Мария вручила девушке Хитон (тяжёлый крест из виноградной лозы) и направила в Иверию (так тогда называли Грузию). Нина прибыла в языческую страну, где проповедовала христианство. Однажды, благодаря молитвам девушки, бездетная пара обрела детей. Нина низвергла языческих идолов и распространила христианство по всей Грузии.

14 мая отмечают именины женщины, названные в честь новомученицы Нины Кузнецовой.

19 ноября – день памяти преподобномученицы, инокини Нины Шуваловой.

День ангела – это день, когда церковь поминает святого, чьё имя христианин получил при обряде крещения.

«Господь каждому из нас даёт двух Ангелов, – учит нас Фёдор Едесский, – один из которых – Ангел-хранитель – хранит нас от всякого зла, от разных несчастий и помогает делать добро, а другой Ангел – святой угодник Божий, имя которого мы носим, ходатайствует о нас перед Богом, молит Бога за нас. Его молитвы, как более достойные, угодные Богу, скорее приемлются, чем наши, грешные».

Наиболее близким молитвенником за душу христианина будет тот, чьё имя он носит.

Напомним, весь церковный календарь православных праздников на 2022 год. Когда день ангела Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, читайте на Сиб.фм.