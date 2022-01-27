Изумрудные озёра, ездовые хаски и легендарные крепости: почему зимние туры в Карелию на выходные так популярны

Фото pexels.com

Один из уникальных регионов России – Карелия. Она раскинулась от Ладожского озера до Белого моря. Каждый год в этот край приезжают множество туристов, чтобы полюбоваться природными красотами и уникальными историческими памятниками, которые сохранились до наших дней.

Зимние туры в Карелию

Поездка зимой подарит массу приятных впечатлений. Прежде всего это встреча с ездовыми собаками хаски в питомнике. Затем – посещение саамской деревни и резиденции карельского Деда Мороза. Этот тур будет интересен и взрослым, и детям, но больше всего, конечно, маленьким путешественникам, которые смогут побывать в зимнем зоопарке и сделать фотографии с местными животными. Подробности о самой программе можно узнать здесь.

Гости региона также смогут окунуться в местный этнос, попробовать блюда национальной кухни, купить различные сувениры и целебные настойки. Конечно, такое путешествие по Карелии не обойдется без катания на зимних санках, в упряжке которых будут олени или ездовые собаки.

Достопримечательности: природа и ландшафт региона

Особый интерес для многих туристов представляет нетронутая природа Карелии. Здесь можно посетить такие удивительные места как мраморный каньон, водопады, изумрудные озёра, сосновые леса с чистейшим воздухом.

Специалисты покажут мастер-класс по добыче полудрагоценного камня граната. В Карелии также сохранился старинный финский город, упоминание о котором в древних летописях относится к XVII веку; его посещение, как и крепости Корела, также входит в план туристического маршрута.

При посещении крепости можно узнать о быте и жизни древних новгородцев, которые построили её на рубеже XIII – XIV вв. Крепость была западным форпостом Новгородской республики, которая должна была защитить границы от шведских завоевателей. В ней также содержались известные в истории личности: семья Емельяна Пугачёва, декабристы.

Поездка по Карелии может стать не только интересным развлечением, но и занимательным образовательным процессом для студентов и школьников.

Отдыхающие останавливаются в коттеджном комплексе и могут сами выбирать, ехать на экскурсию или отдыхать в уютном коттедже. В гостиничном комплексе есть всё необходимое для хорошего времяпрепровождения: ресторан, мангалы, инвентарь на прокат и т.д.

Выходные, проведённые в Карелии, отвлекут от суеты мегаполиса и оставят массу положительных впечатлений.