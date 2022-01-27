Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество
На правах рекламы реклама

Изумрудные озёра, ездовые хаски и легендарные крепости: почему зимние туры в Карелию на выходные так популярны

Фото Изумрудные озёра, ездовые хаски и легендарные крепости: почему зимние туры в Карелию на выходные так популярны
Фото Изумрудные озёра, ездовые хаски и легендарные крепости: почему зимние туры в Карелию на выходные так популярны

Фото pexels.com

Один из уникальных регионов России – Карелия. Она раскинулась от Ладожского озера до Белого моря. Каждый год в этот край приезжают множество туристов, чтобы полюбоваться природными красотами и уникальными историческими памятниками, которые сохранились до наших дней.

Зимние туры в Карелию

Поездка зимой подарит массу приятных впечатлений. Прежде всего это встреча с ездовыми собаками хаски в питомнике. Затем – посещение саамской деревни и резиденции карельского Деда Мороза. Этот тур будет интересен и взрослым, и детям, но больше всего, конечно, маленьким путешественникам, которые смогут побывать в зимнем зоопарке и сделать фотографии с местными животными. Подробности о самой программе можно узнать здесь.

Гости региона также смогут окунуться в местный этнос, попробовать блюда национальной кухни, купить различные сувениры и целебные настойки. Конечно, такое путешествие по Карелии не обойдется без катания на зимних санках, в упряжке которых будут олени или ездовые собаки.

Достопримечательности: природа и ландшафт региона

Особый интерес для многих туристов представляет нетронутая природа Карелии. Здесь можно посетить такие удивительные места как мраморный каньон, водопады, изумрудные озёра, сосновые леса с чистейшим воздухом.

Специалисты покажут мастер-класс по добыче полудрагоценного камня граната. В Карелии также сохранился старинный финский город, упоминание о котором в древних летописях относится к XVII веку; его посещение, как и крепости Корела, также входит в план туристического маршрута.

При посещении крепости можно узнать о быте и жизни древних новгородцев, которые построили её на рубеже XIII – XIV вв. Крепость была западным форпостом Новгородской республики, которая должна была защитить границы от шведских завоевателей. В ней также содержались известные в истории личности: семья Емельяна Пугачёва, декабристы.

Поездка по Карелии может стать не только интересным развлечением, но и занимательным образовательным процессом для студентов и школьников.

Отдыхающие останавливаются в коттеджном комплексе и могут сами выбирать, ехать на экскурсию или отдыхать в уютном коттедже. В гостиничном комплексе есть всё необходимое для хорошего времяпрепровождения: ресторан, мангалы, инвентарь на прокат и т.д.

Выходные, проведённые в Карелии, отвлекут от суеты мегаполиса и оставят массу положительных впечатлений.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10459
Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла
10226
Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира
8580
Академик РАН предложил лечить «омикрон» водкой
7356
Два выходных после ревакцинации в январе 2022 года: кому положено, как получить – разъяснение юриста
7274
Россиянка умерла от COVID-19 после вакцинации новосибирской «ЭпиВакКороной»
6335
Символом новогодней столицы в Новосибирске может стать орангутан
6237
Стая агрессивных собак пугает школьников в Октябрьском районе Новосибирска