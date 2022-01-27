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общество

Каникулы или дистант при всеобщем карантине: кому не нужно идти в школу с 31 января

Фото Каникулы или дистант при всеобщем карантине: кому не нужно идти в школу с 31 января
Фото Каникулы или дистант при всеобщем карантине: кому не нужно идти в школу с 31 января

Фото: pixabay.com, Сиб.фм

В Новосибирской области с 31 января будет официально введен всеобщий карантин из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Средние и старшие классы будут обучаться в дистанционном режиме, а ученики выпускных классов продолжат обучение в очном формате.

Напомним, что эпидемиологическая ситуация в стране из-за быстрого распространения нового штамма «омикрон» ухудшается. В связи с этим, в некоторых регионах, в том числе в Сибири, было принято решение усилить санитарные меры безопасности.

Фото Каникулы или дистант при всеобщем карантине: кому не нужно идти в школу с 31 января 2

С 31 января в Новосибирской области вводится всеобщий карантин из-за повышенного уровня заболеваемости. Об этом 27 января заявил губернатор Андрей Травников.

По словам главы региона, карантин будет дифференцированным.

Фото Каникулы или дистант при всеобщем карантине: кому не нужно идти в школу с 31 января 3

Учащиеся младших классов отправятся на двухнедельные каникулы. Средние и старшие классы продолжат обучение в дистанционной форме. А ученики выпускных классов продолжат обучение в очном режиме.

«Окончательный формат введения всеобщего школьного карантина прорабатывается. Детали будут озвучены оперативным штабом сегодня, 27 января. Документы уже готовятся», – говорит Травников.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что в школах Новосибирска началась запись на вакцинацию от COVID-19. Для школ усилят внедрение новых сервисов цифровой образовательной среды, а также депутаты предлагают проверить безопасность маршрутов к образовательным учреждениям.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

школа
Новосибирская область
школьники
коронавирус
дистанционное обучение
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