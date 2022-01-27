Медотвод при обязательной вакцинации в январе 2022 года – Минздрав уточнил, кому противопоказана прививка от коронавируса

Фото: Сиб.фм
Минздрав РФ внёс изменения в список противопоказаний к вакцинации против коронавируса. В документе чётко разделены бессрочные показания от противопоказаний, которые устанавливаются на определённый срок. Также в перечень причин медицинского отвода вернули беременность.
Новые официальные изменения внесены в перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19 13 января 2022 года.
Бессрочный медотвод от прививки дают следующие противопоказания:
Временными противопоказаниями по-прежнему остаются инфекционные и вирусные заболевания (в том числе ЖКТ), хронические заболевания в период обострения. Пока состояние человека не нормализуется.
Беременность и грудное вскармливание считаются противопоказаниями почти для всех вакцин: «КовиВак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «Спутник М», а также «Гам-КОВИД-Вак-Лио» (сухой вариант вакцины «Спутник V», лиофилизат для приготовления раствора). Не противопоказана беременным лишь одна вакцина – «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Ранее для прививок беременным использовали и вакцину «Спутник Лайт».
Кроме того, существуют противопоказания к прививке отдельными вакцинами. Например, онкология является медотводом для вакцинации «ЭпиВакКороной», «ЭпиВакКороной-Н» и «КовиВаком».
Ранее Сиб.фм писал о том, при каких антителах разрешена ревакцинация от COVID-19. Сертификат переболевшего COVID-19 вместо QR-кода: как получить при высоких антителах, а также в Роспотребнадзоре назвали отличия «омикрона» от других штаммов коронавируса.
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