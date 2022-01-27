Медотвод при обязательной вакцинации в январе 2022 года – Минздрав уточнил, кому противопоказана прививка от коронавируса

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Минздрав РФ внёс изменения в список противопоказаний к вакцинации против коронавируса. В документе чётко разделены бессрочные показания от противопоказаний, которые устанавливаются на определённый срок. Также в перечень причин медицинского отвода вернули беременность.

Новые официальные изменения внесены в перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19 13 января 2022 года.

Бессрочный медотвод от прививки дают следующие противопоказания:

гиперчувствительность к компонентам препарата, входящим в состав иммунобиологического лекарственного препарата для иммунопрофилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, или вакцине, в состав которой входят аналогичные вещества;

тяжёлые аллергические реакции в анамнезе;

тяжёлые поствакцинальные осложнения: анафилактический шок, тяжёлые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40° C, гиперемия или отёк в месте инъекции – на предыдущее введение вакцины (в случае многокомпонентных вакцин).

Временными противопоказаниями по-прежнему остаются инфекционные и вирусные заболевания (в том числе ЖКТ), хронические заболевания в период обострения. Пока состояние человека не нормализуется.

Беременность и грудное вскармливание считаются противопоказаниями почти для всех вакцин: «КовиВак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «Спутник М», а также «Гам-КОВИД-Вак-Лио» (сухой вариант вакцины «Спутник V», лиофилизат для приготовления раствора). Не противопоказана беременным лишь одна вакцина – «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Ранее для прививок беременным использовали и вакцину «Спутник Лайт».

Кроме того, существуют противопоказания к прививке отдельными вакцинами. Например, онкология является медотводом для вакцинации «ЭпиВакКороной», «ЭпиВакКороной-Н» и «КовиВаком».

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