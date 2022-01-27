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общество

Можно ли сбивать температуру при омикроне, рассказал врач

Фото Можно ли сбивать температуру при омикроне, рассказал врач
Фото Можно ли сбивать температуру при омикроне, рассказал врач

Фото: Сиб.фм

Один из установленных симптомов штамма «омикрон» – повышенная температура. Врач Андрей Тяжельников заявил о том, что жаропонижающее нужно принимать, только если температура поднимется выше 38 градусов.

При первых признаках заражения коронавирусом, вызванных штаммом «омикрон» лучше отказаться от применения антибиотиков, считает главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Фото Можно ли сбивать температуру при омикроне, рассказал врач 2

«Изучая международный опыт распространения нового штамма, можно делать вывод о том, что инфекция, вызванная им, протекает легче в сравнении со штаммом «дельта». Среди основных симптомов отмечаются боли в мышцах, слабость и утомляемость, повышенная температура, сухой кашель, боль в горле, головная боль, насморк. Всё это даёт основания говорить о том, что новый штамм протекает по типу обычного ОРВИ», – рассказал Тяжельников.

Специалист уточнил, что если возникли все вышеперечисленные симптомы, то нужно остаться дома.

Фото Можно ли сбивать температуру при омикроне, рассказал врач 3

«Лечение в данном случае является симптоматическим, а большинство препаратов есть у каждого в домашней аптечке, к тому же все они относятся к безрецептурным лекарственным средствам. Рекомендуется начать терапию с момента возникновения первых симптомов, даже если по каким-то причинам вы не обратились в поликлинику к врачу», – сказал Тяжельников.

Помимо этого, он отметил, что жаропонижающее нужно принимать, только если температура поднялась выше 38 градусов. Также врач говорит о том, что при заболевании могут помочь капли от насморка, полоскание горла, а нос желательно промывать солевым раствором.

Фото Можно ли сбивать температуру при омикроне, рассказал врач 4

«Ни в коем случае нельзя самостоятельно пить антибиотики. Против вирусов они бесполезны, но дают значительную нагрузку на организм. Вместо антибиотиков, по рекомендациям Минздрава России, для лечения коронавируса в лёгкой форме, в которой в большинстве случаев протекает «омикрон», могут быть использованы противовирусные препараты «Умифеновир» («Арбидол», «Арпефлю» и тому подобное) и «Интерферон-альфа» («Гриппферон», «Назоферон»). «Умифеновир» относится к ингибиторам слияния, взаимодействует с гемагглютинином вируса и препятствует слиянию липидной оболочки вируса и клеточных мембран. Рекомбинантный «Интерферон-альфа» (ИФН-α) для интраназального введения обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным и противовирусным действием. Механизм действия основан на предотвращении репликации вирусов, попадающих в организм через дыхательные пути. Все эти лекарственные препараты являются безрецептурными и при соблюдении правил приёма, описанных в инструкции, безопасны для пациента», – поделился он.

Фото Можно ли сбивать температуру при омикроне, рассказал врач 5

Тяжельников отметил, что от боли в горле помогут антисептические средства в виде пастилок, таблеток для рассасывания, спреев и полосканий.

Врач рекомендует пить больше жидкости и исключить из рациона тяжёлую пищу, в частности, жареные блюда, жирное и соленья. Специалист посоветовал есть лимоны и другие богатые витамином C фрукты. Также он напомнил, что следует проветривать помещение, где находится больной, и делать влажную уборку. Близким инфицированного стоит тщательно мыть руки и соблюдать профилактические санитарные меры.

Фото Можно ли сбивать температуру при омикроне, рассказал врач 6

Ранее, Сиб.фм писал о том, какая прививка на 100 % защищает от нового штамма COVID-19 – заявления врачей. Пять опасных симптомов «омикрона» у детей и взрослых, при которых нужно вызывать скорую, а также при каком уровне антител можно не делать прививку от COVID-19 в 2022 году.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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