Перцы на подоконнике в феврале: агроном дала советы огородникам для феерического урожая

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Садоводы уже сейчас начинают запасаться семенами для посадки весной. Несмотря на то, что дачный сезон еще не скоро, у огородников уже есть определённые заботы. Агроном Людмила Шубина рассказала о том, что необходимо сделать в январе и феврале перед посадкой.

Людмила Шубина говорит о том, что садоводы закупаются семенами в течение зимы, весы и осени. Когда придёт время посева важно тщательно проверить все семена.

«Старые семена, которые утратили полевую всхожесть, нужно выбрасывать.Некоторые люди производят свои семена – сортовых томатов, кабачков, тыквы. В таком случае семена нужно протравить. В домашних условиях это можно сделать однопроцентным раствором марганцовки (один грамм кристалликов на 100 мл воды). Вымешивать кристаллики нужно до конца. Должна получиться тёмно-бордовая жидкость», — говорит Людмила.

Она добавила, что семена томата и других культур, таких, как перцы, баклажаны, надо завязать в марлевые кулёчки и опустить на 30 минут в марганцовокислый калий. Семена становятся чёрными после такой обработки, зато уничтожается внешняя околоплодная инфекция на семенах. Культуры будут защищены от болезней в процессе роста.

Агроном считает, что покупать грунт в магазине неправильно. Лучше всего его взять с огорода или подлеска. Идеальный грунт берётся на абсолютно чистом участке с дёрном – многолетними травами. Желательно, чтобы на этой полянке росли и бобовые культуры. Лучшее место для взятия земли – смесь злаковых и бобовых.

Кроме того, женщина поделилась тем, как подготовить грунт к применению.

«Грунт размешиваем в отношении один к одному с перегноем или огородной землёй. Полезно добавить туда рыхлого торфа. Обычно почву хранят в холодном месте — на балконе или на улице. А в январе-феврале её можно занести в дом, чтобы она растаяла. Затем снова вернуть на холод, чтобы замёрзла», — рассказала Людмила Шубина.

Она пояснила, что двукратное размораживание и оттаивание земли приводит к хорошей её структуризации. Это позволяет «взбодрить» почву, сделать её питательные вещества более доступными. Но важно помнить, что нельзя почву прожаривать, пропаривать в котлах или духовке. Это убивает в ней жизнь.

Январь и февраль считается лучшим временем для того, чтобы заняться черенкованием цветочных культур, начинать сеять петунью, выносить черенки винограда для проращивания, чтобы саженцы к весне были более крепкими. Обычно прорастание корней длится 30 дней. Если черенки вынести в конце января-начале февраля, то в марте они уже укореняются, начинают расти. К лету они уже достаточно крепкие. Через год на таком черенке винограда можно получить урожай.

Людмила рассказала о том, что нужно быть осторожнее с вредителями, которые активны даже зимой.

«В этом году я заметила, что мыши продолжают бегать под снегом. Они сильно вредят плодово-ягодным культурам, таким как яблони. Поедают грызуны и розы, и жимолость, и малину. Чтобы проверить, есть ли мыши на участке, нужно сделать «шурф» в снегу, и если вы заметите, что внутри есть «дырочки» — мышиные ходы, то культуры нужно спасать незамедлительно. Вокруг ствола следует утоптать снег. Мыши в плотный снег не идут. За февраль это можно сделать два-три раза», — делится женщина.

Уже в конце февраля можно начать сеять перцы, петунии и лук-порей дома на подоконнике. Сейчас важно уделить внимание выгонке луковичных культур – гиацинтов, тюльпанов, нарциссов. Это можно делать на окне при температуре 14-15 градусов, влажности – порядка 72-80%. Также их нужно оградить от батарей, уточнила агроном.

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