Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество культура

Певица из Новосибирска написала саундтрек для голливудского фильма «Путь дракона»

Фото Певица из Новосибирска написала саундтрек для голливудского фильма «Путь дракона»
Фото Певица из Новосибирска написала саундтрек для голливудского фильма «Путь дракона»

Фото: кадр с YouTube, видео YouTube

Песня 17-летней жительницы Новосибирска Карины Галактионовой станет саундтреком к голливудскому фильму «Путь дракона». Автор приглашена на премьеру картины в Калифорнию.

Жительница Новосибирска Карина Галактионова стала автором и исполнительницей саундтрека к голливудскому фильму «Путь дракона».

«Мою песню забрали как саундтрек в голливудский фильм. Клип на неё снял Сергей Суховей — чемпион мира, Европы и России по ушу, он же — фотограф, видеограф. Фильм называется «Путь дракона». Меня попросили переписать в песне одну фразу, и я это сделала. Сейчас идут съёмки. Весной должна быть премьера в Калифорнии. Я на неё приглашена», — рассказала 17-летняя сибирячка журналисту «АиФ-Новосибирск».

Съёмки фильма ещё идут. Режиссёром является друг Джеки Чана, бывший каскадёр JJ Stomp (Джей Джей Стомп). Юную исполнительницу он нашёл на Facebook. Там же с девушкой связался директор немецкого лейбла Wolf Entertainment, музыкант и продюсер Hellmut Wolf (Хельмут Вольф).

Галактионова заключила с Wolf Entertainment контракт, и теперь её песни можно услышать по радио в Германии. Также в будущем она может спеть в дуэте с обладателем «Грэмми» Skip Martin (Скипом Мартином).

У сибирячки насчитывается уже более 30 собственных композиций, поёт она с трёх с половиной лет. Училась хоровому пению, ходила в музыкальную школу и занималась индивидуально.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о другом жителе Сибири, который в юном возрасте попал в Голливуд. Абаканец Добромир Машуков в свои десять лет снялся в фильме «Ускорение» с Дольфом Лундгреном и Денни Трехо в главных ролях.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирск
фильм
песня
съёмки
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10403
Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла
10169
Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира
8476
Академик РАН предложил лечить «омикрон» водкой
7242
Два выходных после ревакцинации в январе 2022 года: кому положено, как получить – разъяснение юриста
7197
Россиянка умерла от COVID-19 после вакцинации новосибирской «ЭпиВакКороной»
6305
Символом новогодней столицы в Новосибирске может стать орангутан
6205
Стая агрессивных собак пугает школьников в Октябрьском районе Новосибирска