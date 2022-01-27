Певица из Новосибирска написала саундтрек для голливудского фильма «Путь дракона»

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Песня 17-летней жительницы Новосибирска Карины Галактионовой станет саундтреком к голливудскому фильму «Путь дракона». Автор приглашена на премьеру картины в Калифорнию.

Жительница Новосибирска Карина Галактионова стала автором и исполнительницей саундтрека к голливудскому фильму «Путь дракона».

«Мою песню забрали как саундтрек в голливудский фильм. Клип на неё снял Сергей Суховей — чемпион мира, Европы и России по ушу, он же — фотограф, видеограф. Фильм называется «Путь дракона». Меня попросили переписать в песне одну фразу, и я это сделала. Сейчас идут съёмки. Весной должна быть премьера в Калифорнии. Я на неё приглашена», — рассказала 17-летняя сибирячка журналисту «АиФ-Новосибирск».

Съёмки фильма ещё идут. Режиссёром является друг Джеки Чана, бывший каскадёр JJ Stomp (Джей Джей Стомп). Юную исполнительницу он нашёл на Facebook. Там же с девушкой связался директор немецкого лейбла Wolf Entertainment, музыкант и продюсер Hellmut Wolf (Хельмут Вольф).

Галактионова заключила с Wolf Entertainment контракт, и теперь её песни можно услышать по радио в Германии. Также в будущем она может спеть в дуэте с обладателем «Грэмми» Skip Martin (Скипом Мартином).

У сибирячки насчитывается уже более 30 собственных композиций, поёт она с трёх с половиной лет. Училась хоровому пению, ходила в музыкальную школу и занималась индивидуально.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о другом жителе Сибири, который в юном возрасте попал в Голливуд. Абаканец Добромир Машуков в свои десять лет снялся в фильме «Ускорение» с Дольфом Лундгреном и Денни Трехо в главных ролях.